У Сєвєродонецьку пошкоджено 90% будинків

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Сєвєродонецьк почали із того, що зайшли в готель під назвою "Мир". Мир – це дійсно найперша мішень для Росії. Забравши у нас мир в 2014 році, окупанти хочуть забрати і все інше. Буквально все. Хочуть не залишити нам ані свободи, ані будинків, ані життя. Внаслідок російських ударів в Сєвєродонецьку зруйнована вже вся критична інфраструктура міста. 90% будинків пошкоджені. Більше двох третин житлового фонду міста повністю зруйновано", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що у місті немає зв'язку та постійні обстріли. За його словами, захоплення Сєвєродонецька є принциповим завданням для росіян.

"Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі – як гірко зараз звучить ця назва – Дружби народів, 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація", - сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що кожного дня намагається отримати більше зброї для оборони міста і подякував захисникам. Сєверодонецьк 29 травня мав відзначити день міста.

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк заявив, що українські сили у місті перебувають в "складній оборонній позиції".

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