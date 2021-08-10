У сирійській Латакії поруч з військовою базою росіян прогримів вибух на танкері

Про це повідомляють Times of Israel.



Арабські медіа передають кадри диму після вибуху у сирійському порту Латакія.



За даними компанії EOS Risk Group, що надає послуги у сфері безпеки, що виникла після вибуху на танкері пожежу вдалося приборкати. В результаті події постраждали дві людини.



Причини вибуху поки не встановлені.



Сирійські правозахисники, за годину після вибуху, заявили , що танкер був з Ірану та перевозив нафту до нафтопереробного заводу у місті Баніяс за 55 км південь від латакії. Джерела сирійської Обсерваторії з прав людини,сумніваються, що причиною вибуху стала технічна несправність. Втім наразі невідомо, чи вибух був спричинений атакою безпілотника або морським ударом по нафтовому баку на танкері, цитують правозахисники власні джерела.



فيديو متداول للحريق الذي اندلع في عنبر إحدى السفن في ميناء #اللاذقية#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/nWOPNU8Wsg — تلفزيون سوريا (@syr_television) August 10, 2021