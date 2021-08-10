У сирійській Латакії поруч з військовою базою росіян прогримів вибух на танкері
10 серпня у порту міста Латакія стався вибух на танкері: щонайменше двоє осіб постраждали
Про це повідомляють Times of Israel.
Арабські медіа передають кадри диму після вибуху у сирійському порту Латакія.
За даними компанії EOS Risk Group, що надає послуги у сфері безпеки, що виникла після вибуху на танкері пожежу вдалося приборкати. В результаті події постраждали дві людини.
Причини вибуху поки не встановлені.
Сирійські правозахисники, за годину після вибуху, заявили , що танкер був з Ірану та перевозив нафту до нафтопереробного заводу у місті Баніяс за 55 км південь від латакії. Джерела сирійської Обсерваторії з прав людини,сумніваються, що причиною вибуху стала технічна несправність. Втім наразі невідомо, чи вибух був спричинений атакою безпілотника або морським ударом по нафтовому баку на танкері, цитують правозахисники власні джерела.
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