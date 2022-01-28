У скелях на Кавказі знайшли мумію жінки часів раннього середньовіччя
Археологи виявили мумію жінки часів XVIII - IV ст. у скельному могильнику в Карачаєво-Черкесії
Про це повідомляється у публікації російського Інституту археології.
Вчені встановили, що жінка померла у віці 40-50 років. За їхніми розрахунками, за життя зріст жінки становив приблизно 158-166 см.
Поховання, ймовірно, відноситься до XVIII - IV ст. нашої ери.
За допомогою комп'ютерної томографії археологи з'ясували, що жодних характерних слідів бальзамування на мумії немає. Вони зазначили, що мумія збереглася лише частково - верхня половина тіла була зруйнована стелею гроту.
Скельний могильник Джалан-Кол-І, у якому була знайдена жінка, знайшли у Карачаївському районі Карачаєво-Черкеській Республіці. Такі поховання були поширені у ранньому Середньовіччі в районах Північного Кавказу.
Хоча могильник знаходиться у важкодоступному місці, його неодноразово грабували. Крім людських останків, археологи знайшли в ньому поясні бронзові накладки, фрагменти кераміки, дерев'яний гребінь, перламутрову нашивку, скляну намистину та бронзове скроневе кільце. Вчені визначили, що під час одного з пограбувань тіло жінки перемістили та поставили в напівсидяче положення.
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