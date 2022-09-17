У справі Гонгадзе важливо дізнатись, чи не було це вбивство спецоперацією Кремля, - адвокатка Теличенко
У справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе формально триває досудове слідство з пошуку замовників, але воно не рухається
Про це в ефірі Еспресо заявила адвокатка Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.
"Думаю, що ми дізнаємось імена замовників вбивства Гонгадзе, для України це надзвичайно важливо. Дістати відповідь на запитання: чи правда український президент був замовником чи замовники були з Кремля і це була спецоперація з метою скомпрометувати українського президента і повернути Україну до РФ", - сказала вона.
На думку Теличенко, це ключове запитання у цій справі.
"Зараз немає жодного провадження. Формально є досудове слідство, невідомо в якому органі, стосовно замовників, і на цьому крапка. Воно мертве, ніхто нічого не шукає, де матеріали – невідомо, нічого не відбувається в межах цієї справи. Оскільки це вбивство, то термін давності для слідства не закінчується. Звільнити від покарання з огляду на те, що збіг термін давності. Встановлювати, хто був замовником, треба незалежно від терміну давності", - підсумувала адвокатка.
- Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року.
- 2 листопада цього ж року в лісі біля Таращі було знайдено безголовий труп. Дружина і друзі впізнали у ньому Георгія.
- 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва засудив обвинувачених у вбивстві Миколу Протасова до 13 років позбавлення волі, Валерія Костенка і Олександра Поповича до 12 років позбавлення волі.
- 22 липня 2009 року затриманий генерал Пукач визнав свою причетність до вбивства Георгія Гонгадзе
- У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі.
- 2 липня 2021 року Верховний суд підтвердив довічний вирок Пукачу.
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