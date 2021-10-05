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У справі розкрадання близько 10 млн грн: правоохоронці прийшли з обшуками на Київводоканал і Київтеплоенерго

5 жовтня, 2021 вiвторок
12:43
Економіка Київводоканал

Прокуратура прийшла з обшуками на Київводоканал і Київтеплоенерго у справі про розкрадання близько 10 млн грн

Про це у Facebook повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням, прокуратура проводить обшуки в комунальному підприємстві "Київтеплоенерго", приватному акціонерному товаристві "Київводоканал", Консультативно-діагностичному центрі Святошинського району Києва, а також у компаній-підрядників.

За даними слідства, упродовж 2018-2020 років між Київтеплоенерго, Київводоканалом та Консультативно-діагностичним центром, комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Святошинського району та приватною компанією було укладено низку догворів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Зазначається, що компанія-підрядник при цьому відобразила у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, за попередніми даними, сума збитків становить близько 10 млн грн.

У пресслужбі зазначили, що 5 жовтня 2021 року на підставі ухвали суду у приміщеннях вищезгаданих комунальних підприємств та підрядної організації, а також місцепроживання фігурантів розпочато обшуки для виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини кримінальних правопорушень.

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прокуратура
Київводоканал
обшуки
Київтеплоенерго
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