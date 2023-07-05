У США алігатор напав на жінку, яка вигулювала собаку
У вівторок, 4 липня, 69-річна жінка померла внаслідок атаки алігатора
Про це повідомляє Sky News.
Інцидент стався у США, штат Південна Кароліна. Алігатор напав на 69-річну жінку, коли вона вигулювала собаку.
Тіло жінки знайшли на краю лагуни, що межує з полем для гольфу. Відзначається, що алігатор перебував поруч та деякий час заважав рятувальникам, але його вже спіймали.
За словами майора Анджели Вієнс, представника офісу шерифа округу Бофорт, собака жінки перебуває у безпеці.
Це вже другий смертельний напад алігатора в окрузі Бофорт за останній рік. У серпні 2022 року алігатор напав на 88-річну жінку.
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