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У США алігатор напав на жінку, яка вигулювала собаку

5 липня, 2023 середа
05:04
Світ Алігатор

У вівторок, 4 липня, 69-річна жінка померла внаслідок атаки алігатора

Про це повідомляє Sky News.

Інцидент стався у США, штат Південна Кароліна. Алігатор напав на 69-річну жінку, коли вона вигулювала собаку. 

Тіло жінки знайшли на краю лагуни, що межує з полем для гольфу. Відзначається, що алігатор перебував поруч та деякий час заважав рятувальникам, але його вже спіймали.

За словами майора Анджели Вієнс, представника офісу шерифа округу Бофорт, собака жінки перебуває у безпеці.

Це вже другий смертельний напад алігатора в окрузі Бофорт за останній рік. У серпні 2022 року алігатор напав на 88-річну жінку.

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