У США можуть запровадити субсидії на купівлю палива

Про це повідомляє Fox Business.

У США вивчають всі варіанти, щоб знизити ціну на паливо для американців. Введення паливних карт-субсидій дозволить владі нормалізувати витрати незаможних громадян на бензин.

Експерти також відзначають, що такий крок може спровокувати інфляцію. Чиновники також побоюються, що американці почнуть використовувати картки не тільки для оплати бензину, а й інших товарів.

Минулого тижня середня ціна галона (прим. - 3,785 літра) бензину знизилася до $5, але протягом року пальне в США подорожчало більш ніж на 60%.

13 червня ЗМІ повідомили, що Росія з початку повномасштабної війни в Україні заробила на енергоносіях майже $100 млрд. Найбільшими покупцями стали Китай - 12,6 млрд євро, Німеччина - 12,1 млрд євро та Італія - 7,8 млрд євро.

18 червня стало відомо, що понад 600 тис. барелів венесуельської нафти вже завантажені італійською компанією Eni на орендовані судна.

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