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У США можуть запровадити субсидії на купівлю палива

19 червня, 2022 неділя
04:51
Світ АЗС

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає варіант знизити ціну на паливо завдяки субсидії

Про це повідомляє Fox Business.

У США вивчають всі варіанти, щоб знизити ціну на паливо для американців. Введення паливних карт-субсидій дозволить владі нормалізувати витрати незаможних громадян на бензин.

Експерти також відзначають, що такий крок може спровокувати інфляцію. Чиновники також побоюються, що американці почнуть використовувати картки не тільки для оплати бензину, а й інших товарів. 

Минулого тижня середня ціна галона (прим. - 3,785 літра) бензину знизилася до $5, але протягом року пальне в США подорожчало більш ніж на 60%.

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Економіка
бензин
ціни на пальне
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Джо Байден
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США
ціни на бензин
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