Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У США планують у 2025 році виробляти 100 тис. 155-мм снарядів на місяць

У США планують у 2025 році виробляти 100 тис. 155-мм снарядів на місяць

16 вересня, 2023 субота
05:57
Війна з Росією Снаряди 155-мм

Через 2 роки США вироблятимуть 100 тис. артилерійських снарядів 155-мм калібру на місяць - раніше такі обсяги вироблялись за десятиліття

Про це повідомив головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант, інформує "Голос Америки".

"Ми досягнемо рівня 100 000 на місяць в 2025 році. Було 14 000 на місяць 6-8 місяців тому, зараз є 28000 на місяць", - вказав Лаплант. Раніше такі обсяги вироблялись за десятиліття, додав він.

США надали Україні понад два мільйони снарядів 155-мм калібру з початку повномасштабної війни, повідомляли в Пентагоні в серпні.

США модернізують оборонно-промислову базу і розширюють виробництво критично важливих боєприпасів, щоб виробляти достатньо зброї для власного захисту і для допомоги Україні, говорив минулого місяця Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій.

"Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво, - сказав Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.

Лаплант також запевнив, що США працюють із союзниками, щоб ті також збільшували виробництво оборонної продукції.

Плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів

25 липня У ЄС набув чинності план збільшення виробництва боєприпасів для України - "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP). ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які передбачають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро. ASAP є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2023 року.

ASAP є відповіддю на запит України до ЄС щодо постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм і угоду Ради від 20 березня 2023 року щодо пропозиції трьох напрямків постачання боєприпасів. Країнам-членам запропоновано терміново передати Україні боєприпаси зі своїх власних запасів (Трек 1). Країни ЄС домовилися про спільну закупівлю мільйона боєприпасів (Трек 2). Напрям 3 спрямований на збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. Цього має бути досягнуто за допомогою ASAP, який безпосередньо відповідає на заклик Ради терміново доставити Україні боєприпаси, а також допомогти державам-членам поповнити їхні запаси.

5 вересня Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

12 вересня Європарламент проголосував за новий механізм, що має на меті стимулювати оборонну промисловість та допомогти країнам модернізувати озброєння.

США
зброя для України
Читайте також:
Чорне море
15 вересня, 2023 п'ятниця
Український дрон Sea Baby вдарив по російському ракетному кораблю "Самум", - ЗМІ
збитий "Шахед"
15 вересня, 2023 п'ятниця
Нічна атака РФ: сили ППО знищили усі 17 безпілотників
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 вересня, 2023 четвер
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.4
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 вересня
06:30
Після звільнення ЗСУ Андріївки біля Бахмута тактична ситуація для армії РФ погіршилася, – ISW
05:36
Ford, форд
У США страйкують працівники трьох провідних автовиробників
05:08
повінь
Сильні дощі спричинили паводки у В’єтнамі: загинули п'ятеро людей
04:40
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу
Міністр оборони Китаю перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, - ЗМІ
04:12
Канада
Канада ввела нові санкції проти Ірану через порушення прав людини
03:44
Антонівський міст
ЗСУ форсують Дніпро на Херсонщині, у росіян немає ресурсів щоби завадити цьому, – ISW
03:16
Михайло Фрідман
Російський олігарх Фрідман домігся припинення розслідувань щодо нього у Британії
02:48
Спорт, Ігри Нескорених 2023, стрільба з лука
Ігри Нескорених 2023: у передостанній день Україна здобула п'ять медалей
02:20
зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка
Вже четверте судно вийшло тимчасовим коридором з українського порту, - Кубраков
01:52
Оксана Маркарова
США від початку повномасштабної війни в Україні ввели 50 пакетів санкцій проти РФ, - Маркарова
01:24
прапори України та США
США надали Україні 3D-принтери для друку запчастин до техніки на полі бою
00:56
війна з Росією, воєнні злочини РФ, депортація дітей, Гаага
Діти, яких Україна повернула після викрадення Росією, розповіли свої історії в Гаазі
00:50
Україна зможе експортувати вдвічі більше зерна через румунський порт
00:28
Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі
Депутат держдуми РФ заявив, що Росія воюватиме з усіма пострадянськими республіками
2023, п'ятниця
15 вересня
23:53
Ігор Коломойський
Коломойському обрали запобіжний захід у зв'язку з новою підозрою - заставу збільшили до понад 3,8 млрд грн
23:50
Оновлено
Зерно
Київ привітав рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на експорт українського зерна. Кілька країн заявили, що пролонгують ембарго
23:36
Полтавська міськрада закликала ВРУ і президента обмежити діяльність УПЦ МП на території України
23:29
Збірна України, футзал
Збірна України знищила Бельгію у відборі на ЧС з футзалу
23:22
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Військовий експерт Грабський відповів, чи загостриться конфлікт між Росією та НАТО, якщо Румунія збиватиме безпілотники
22:59
Школа
Директорка ліцею в Житомирі змушувала учнів носити форму: розпочали службове розслідування
22:52
Партизани. Ілюстрація
Партизани підірвали дві вантажівки з окупантами в Генічеську, - рух АТЕШ
22:46
Аналітика
зерно, пшениця
Між польським ембарго та російськими атаками на порти: що буде з експортом українського збіжжя
22:07
Києво-Печерська лавра
ЮНЕСКО внесла Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова до списку спадщини, що перебуває під загрозою
22:02
Анатолій Шарій
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 вересня
21:59
танки Абрамс
Понад 10 танків Abrams найближчими днями надійдуть в Україну, - Данілов
21:53
Шуфрич
Суд обрав запобіжний захід Шуфричу
21:39
Володимир Зеленський
На черговій Ставці Зеленському доповіли про ситуацію на фронті та виробництво зброї
21:38
Оновлено
"Верес" - "Чорноморець", УПЛ
"Зоря" програла "Металісту 1925". Розклад і результати матчів 7-го туру УПЛ
21:21
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин
"Путін має можливість затягнути війну": Чалий про перспективу співпраці РФ та Північної Кореї
21:13
Оновлено
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
У Білому домі підтвердили заплановану зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Знищення Чорноморського флоту РФ та просування ЗСУ біля Бахмута: воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:26
Українська бронетехніка: дії ДБР і ДАСУ мають ознаки диверсії проти ВПК України і можуть спричинити зупинку виробництва
20:17
людина спить
Вчені з Китаю пояснили, у чому може бути небезпека недосипання
20:06
Оновлено
Рамзан Кадиров
Кадиров перебуває у важкому стані, - розвідка
20:01
OPINION
Антон Швець
Хто нарахував Коломойському $440 мільярдів?
19:59
ЗСУ
Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки, - Генштаб
19:45
Огляд
Привиди у Венеції
До чого тут справжня королева Данїі: що подивитися на вихідні
19:41
Латвія
Сейм Латвії затвердив новий уряд
19:20
Румунія, прапор Румунії
"Залежно від рівня загрози": у штабі оборони Румунії заявили про готовність збивати російські дрони
19:18
IRIS-T SLM
ФРН обговорює з партнерами, яким надала системи ППО IRIS-T, передачу їх Україні, - німецький депутат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV