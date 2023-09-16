У США планують у 2025 році виробляти 100 тис. 155-мм снарядів на місяць

Про це повідомив головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант, інформує "Голос Америки".

"Ми досягнемо рівня 100 000 на місяць в 2025 році. Було 14 000 на місяць 6-8 місяців тому, зараз є 28000 на місяць", - вказав Лаплант. Раніше такі обсяги вироблялись за десятиліття, додав він.

США надали Україні понад два мільйони снарядів 155-мм калібру з початку повномасштабної війни, повідомляли в Пентагоні в серпні.

США модернізують оборонно-промислову базу і розширюють виробництво критично важливих боєприпасів, щоб виробляти достатньо зброї для власного захисту і для допомоги Україні, говорив минулого місяця Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій.

"Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво, - сказав Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.

Лаплант також запевнив, що США працюють із союзниками, щоб ті також збільшували виробництво оборонної продукції.

Плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів

25 липня У ЄС набув чинності план збільшення виробництва боєприпасів для України - "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP). ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які передбачають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро. ASAP є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2023 року.

ASAP є відповіддю на запит України до ЄС щодо постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм і угоду Ради від 20 березня 2023 року щодо пропозиції трьох напрямків постачання боєприпасів. Країнам-членам запропоновано терміново передати Україні боєприпаси зі своїх власних запасів (Трек 1). Країни ЄС домовилися про спільну закупівлю мільйона боєприпасів (Трек 2). Напрям 3 спрямований на збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. Цього має бути досягнуто за допомогою ASAP, який безпосередньо відповідає на заклик Ради терміново доставити Україні боєприпаси, а також допомогти державам-членам поповнити їхні запаси.

5 вересня Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

12 вересня Європарламент проголосував за новий механізм, що має на меті стимулювати оборонну промисловість та допомогти країнам модернізувати озброєння.