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У США пообіцяли без вагань ввести нові санкції проти КНДР і РФ у разі передачі зброї

12 вересня, 2023 вiвторок
03:18
Війна з Росією КНДР

Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі лідерів РФ і Північної Кореї та готові без вагань ввести нові санкції в разі, якщо обидві країни підуть на чергове порушення обмежень щодо передачі зброї

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН", - наголосив представник Держдепу.

Він додав, що Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна й Кіма. У цьому контексті Міллер наголосив, що американська сторона зберігатиме тиск санкцій проти КНДР і Росії, а також без вагань застосує нові обмеження в разі необхідності.

Речник Держдепу також нагадав, що Путін був відсутній на зустрічі G20 у Індії – вочевидь, через те, що став міжнародним вигнанцем після розв’язання війни проти України. Те, що російському диктаторові доводиться благати вже Північну Корею про допомогу, говорить про ефективність санкцій та заходів експортного контролю США, додав представник зовнішньополітичного відомства.

Тож, за його словами, нинішня ситуація означає, що Кремлю "важко підтримувати свої військові зусилля".

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю. 

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Північна Корея не почне постачання зброї Росії не узгодивши це з Китаєм.

КНДР
зброя
санкції проти Росії
США
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