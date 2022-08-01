English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка У США відреагували на розблокування експорту українського зерна

У США відреагували на розблокування експорту українського зерна

1 серпня, 2022 понедiлок
11:54
Економіка Бріджит Брінк

Посольство США в Україні привітало розблокування експорту українського зерна з чорноморських портів

Про це йдеться у заяві посольства США у twitter.  

"Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди, що має нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна", - запевнили у посольстві.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відзначила роль Туреччини та ООН у цьому процесі. 

"Прогрес у забезпеченні зерном, що має прогодувати мільйони людей у всьому світі – перше судно відпливає з одного з чорноморських портів України завдяки невтомним зусиллям ООН, Туреччини, переговорної групи в Стамбулі, та невпинній роботі. Це позитивні новини, але Росія повинна припинити свій напад на українців, їхні сільськогосподарські землі та інфраструктуру України в житниці Європи, включно з невпинними обстрілами Миколаєва", - закликала Брінк. 

  • 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.
  • 1 серпня о 09:15 з одеського порту вирушило перше з 24 лютого судно з українським зерном. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Україна
Одеса
ООН
Туреччина
зерно
війна з Росією
США
морська блокада
Читайте також:
Оленівка. Місце трагедії
31 липня, 2022 неділя
Спільнота InformNapalm пояснила, як Росія влаштувала масове вбивство українських полонених в Оленівці
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
30 липня, 2022 субота
Три чверті танків не заводиться, а для артилерії 60-70-их років ЗСУ просто недосяжні. Опозиція провела розслідування боєздатності армії Лукашенко
M142 HIMARS
31 липня, 2022 неділя
На Херсонщині ЗСУ ракетами HIMARS знищили понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.18
    Купівля 39.18
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
1 серпня
12:57
Ексклюзив
Міжнародний аеропорт "Ужгород"
Для відновлення роботи Ужгородського аеропорту є певні технологічні обмеження, - авіаексперт Долінце
12:44
На фото вилучені бронежилети
Правоохоронці викрили добровольця тероборони, який продавав військову гуманітарку
12:42
Вадим Бакатін, останній голова КДБ СРСР
Помер останній голова КДБ СРСР
12:38
"Смілива гривня": НБУ запустив акцію зі збору монет для потреб ЗСУ
12:36
Сумщина
На Сумщині затримали двох російських агентів, які збирали розвіддані про ЗСУ для подальшої передачі ДРГ
12:23
Швидкісний трамвай
У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги
12:19
українська віза
За місяць близько 80 росіян подали документи на українську візу, - Держприкордонслужба
12:11
дощ
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні минеться без дощів на Іллю
12:04
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Кабмін веде провальну політику підготовки до опалювального сезону, - економіст Несходовський
12:02
Оновлено
Донеччина
На Донеччині за добу російські окупанти вбили трьох мирних жителів, ще 16 - поранені
11:53
окупанти Маріуполь
Запрацював державний портал розшуку дітей "Діти війни"
11:46
хабар
Заступника декана та викладача Льотної академії НАУ спіймали на хабарі 45 тис. грн
11:40
Служба безпеки Латвії заарештувала проросійського політика
11:13
Ексклюзив
гривня долар
Курс гривні спекулятивно розганяється, - інвестиційний банкір Фурса
11:12
Оновлено
Харків
Рашисти влучили по Харкову: одна людина загинула, ще одна - поранена
11:00
ракетні системи США
Російські хакери з KILLNET збираються "атакувати" американську компанію, яка постачає в Україну HIMARS
10:54
наступ ЗСУ
У розвідці розповіли про перший важливий результат контрнаступу ЗСУ на Херсонщині
10:50
Запорізька АЕС
Росіяни використовують Запорізьку АЕС як щит, щоб звідти обстрілювати ракетами українців, - NYT
10:37
євро
Курс євро підскочив: ціна валюти в українських обмінниках 1 серпня
10:36
ДНР
На Херсонщині організацію псевдореферендуму проводитимуть "Волонтери zа Росію", місцеві мешканці чинять активний спротив, - СБУ
10:20
вугілля корабель
В ЄС набуло чинності ембарго на експорт російського вугілля
10:06
РФ втратила
Росія втратила понад 41 тис. військових, 932 артсистеми і 736 безпілотників за час повномасштабної війни проти України
09:56
Оновлено
судно з українським зерном
Перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси
09:43
Оновлено
Російський корабель - ілюстроване фото
У Чорному морі у бік Новоросійська маневрують 18 ворожих бойових кораблів та катерів
09:35
Латвія
Латвія призупиняє угоду з РФ про спрощений перетин кордону мешканцями певних районів
09:34
ППО
Британія передасть Україні військові кораблі з власного флоту, - посол Пристайко
09:25
Ексклюзив
окупанти
Окупанти можуть активізувати бойові дії на Запорізькому та Харківському напрямках, - Згурець
09:21
підбита російська техніка
Підтверджені втрати РФ в Україні перевищили 5 тис. одиниць різної бронетехніки, – дослідницький сервіс Oryx
09:10
Ліонель Мессі (ліворуч)
Голи Мессі та Неймара допомогли ПСЖ виграти перший трофей нового сезону
08:45
Ексклюзив
окупанти танк
На Півдні України окупанти готуються до наступу, - депутат Запорізької облради Лишенко
08:38
окупанти орки війська рф
Розвідка Британії з'ясувала, куди РФ перекидає війська з Донбасу
08:34
Оновлено
Дніпропетровщина
Окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони: понівечено будинки й автівки, є постраждалі
08:28
Ексклюзив
лікарня обстріл
Одна із російських ракет зруйнувала лікарню швидкої допомоги в Миколаєві, - пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Плетенчук
08:18
Катерина Монзуль - рефері фіналу Євро-2022 Англія - Німеччина
Українка Монзуль відсудила фінал Євро-2022
08:11
окупанти рф
Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, намагалися розвідати позиції ЗСУ біля Мар’їнки, Мазанівки, Яковлівки
07:40
Системи радіоелектронної боротьби Білорусі - ілюстрація
Білоруські війська розгортають комплекси радіоелектронної боротьби біля кордонів України
07:39
російський окупант
Росіяни створюють умови для наступу у бік Харкова, - ISW
06:45
Жозеп Боррель
У Євросоюзі привітали план Косова відкласти заміну сербських документів через зростання напруги
06:15
Знищений російський танк
ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 рашистів
05:50
окупанти
Ворог нарощує угруповання на Криворізькому напрямку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV