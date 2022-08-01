У США відреагували на розблокування експорту українського зерна
Посольство США в Україні привітало розблокування експорту українського зерна з чорноморських портів
Про це йдеться у заяві посольства США у twitter.
"Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди, що має нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна", - запевнили у посольстві.
Посол США в Україні Бріджит Брінк відзначила роль Туреччини та ООН у цьому процесі.
"Прогрес у забезпеченні зерном, що має прогодувати мільйони людей у всьому світі – перше судно відпливає з одного з чорноморських портів України завдяки невтомним зусиллям ООН, Туреччини, переговорної групи в Стамбулі, та невпинній роботі. Це позитивні новини, але Росія повинна припинити свій напад на українців, їхні сільськогосподарські землі та інфраструктуру України в житниці Європи, включно з невпинними обстрілами Миколаєва", - закликала Брінк.
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.
- 1 серпня о 09:15 з одеського порту вирушило перше з 24 лютого судно з українським зерном.
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