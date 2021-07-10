У США відреагували на заклик влади Гаїті ввести війська до країни
США відмовилися вводити війська на Гаїті на прохання тамтешньої влади після вбивства президента країни Жованеля Моїза
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією високопоставленого джерела у адміністрації глави Білого дому Джо Байдена, США не планують найближчим часом надавати військову допомогу Гаїті.
З проханням ввести війська влада Гаїті звернулася до США 7 липня, незабаром після того, як президента країни Жованеля Моїза було вбито під час збройного нападу на його резиденцію.
Зазначається, що прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф надіслав до Вашингтона лист із проханням про введення військ. Президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен обговорили цей лист, проте, офіційної заяви у відповідь на нього поки наразі не оприлюднили.
За даними Reuters Жозеф також попросив військової допомоги в ООН та передав відповідного листа співробітникам організації на Гаїті. Там заявили, що звернення буде вивчене, але ухвалювати рішення про відправку військ може тільки Рада безпеки ООН.
- Нагадаємо, президент Гаїті Моїз був убитий у своїй приватній резиденції 7 липня.
- За даними гаїтянських правоохоронців, замах здійснила група з 28 найманців.
- 10 липня стало відомо, що влада Гаїті звернулася до США із закликом ввести в країну американських військових.
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