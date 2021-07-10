У США відреагували на заклик влади Гаїті ввести війська до країни

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією високопоставленого джерела у адміністрації глави Білого дому Джо Байдена, США не планують найближчим часом надавати військову допомогу Гаїті.

З проханням ввести війська влада Гаїті звернулася до США 7 липня, незабаром після того, як президента країни Жованеля Моїза було вбито під час збройного нападу на його резиденцію.

Зазначається, що прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф надіслав до Вашингтона лист із проханням про введення військ. Президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен обговорили цей лист, проте, офіційної заяви у відповідь на нього поки наразі не оприлюднили.

За даними Reuters Жозеф також попросив військової допомоги в ООН та передав відповідного листа співробітникам організації на Гаїті. Там заявили, що звернення буде вивчене, але ухвалювати рішення про відправку військ може тільки Рада безпеки ООН.

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