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У Telegram Кадирова з'явилося відео з ним, зняте нібито 20 вересня

20 вересня, 2023 середа
20:14
Війна з Росією Рамзан Кадиров

В особистому телеграм-каналі Рамзана Кадирова з'явилося відео, зняте нібито 20 вересня - сам глава Чечні стверджує, що "живий та здоровий"

Відео опубліковане в каналі "Kadyrov_95".

На відео Кадиров відвідує свого дядька у лікарні - лікар заявляє, що відео датоване 20 вересня. У коментарі до ролика зазначається, що сам Рамзан Кадиров здоровий, а ЗМІ нібито розповсюджують неправду.

"Прокоментую заразом і чутки навколо стану мого здоров'я. Хвала Всевишньому, я живий і здоровий і зовсім не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має здійматися галас? Хоча в цьому і є свій плюс – тепер аудиторія знає, які ЗМІ та які персони відверто брешуть своїм читачам", - йдеться у дописі.

Чутки про смерть Кадирова: що відомо

Представник ГУР Андрій Юсов 15 вересня заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби. За його словами,  Кадиров перебуває у важкому стані.

Ці дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел. Водночас наголошувалося, що мова йде не про поранення.

Згодом, 17 вересня, у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан.

У відеоролику Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само. З початку поширення інформації про хвороби глави Чечні це перше особисте відео Кадирова.

Водночас ЗМІ повідомляли, що літак голови Чечні вже третю добу знаходиться в Москві. Зазначалося, що бізнес-джет з номером RA-73417 вилетів із Грозного у напрямку Москви 15 вересня і перестав передавати сигнал у небі над Волгоградом, а сервіси відстеження польотів його приземлення не фіксували.

Також повідомлялося, що літак глави Чечні літав до Москви у вересні ще двічі - 6 і 9 числа.

Крім цього, близький до російських силових структур ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що більшість автомобілів, які зараз знаходяться на території Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ пов'язані з Чечнею. 

Джерело "ВЧК-ОГПУ" впізнало в пасажирі людину дуже схожу на повноважного представника Рамзана Кадирова Саїда Бекбарзова. Також в іншій автівці джерела впізнали людину, яка дуже схожа на племінника Рамзана Кадирова Ідріса Черхігова.

18 вересня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про можливу хворобу Кадирова.

Водночас росЗМІ вже почали поширювати інформацію про можливих наступників Кадирова.

20 вересня з'явилася інформація, що Кадиров перебуває у важкому стані, але підтвердження його смерті українська розвідка не має

Рамзан Кадиров
Чечня
чеченці
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