У трьох містах України оголошено День жалоби за жертвами атаки РФ 29 грудня
У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі оголосили День жалоби за загиблими від російського ракетного удару 29 грудня, внаслідок якого десятки людей загинули, понад 100 поранені
Про це повідомляють секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Одеської ОВА Олег Кіпер і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей", - написав секретар Запорізької міськради, повідомивши, що у місті оголошено День жалоби.
Траур оголосили також в Одесі та області.
"У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур. Ще раз висловлюю свої щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких", - написав голова Одеської ОВА.
Очільник Дніпропетровської ОВА зазначив, що ніч в усіх містах і селах Дніпропетровщини 30 грудня минула без обстрілів, проте у місті оголошено День жалоби за жертвами обстрілу 29 грудня.
"Область "видихнула" після жаху, пережитого напередодні. Сьогодні у Дніпрі – день жалоби за тими, чиї життя обірвала учорашня ракетна атака по місту. Російські окупанти вбили 6 мирних мешканців", - написав він.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Відомо про понад 100 поранених та 35 загиблих.
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