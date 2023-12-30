У трьох містах України оголошено День жалоби за жертвами атаки РФ 29 грудня

Про це повідомляють секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Одеської ОВА Олег Кіпер і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей", - написав секретар Запорізької міськради, повідомивши, що у місті оголошено День жалоби.

Траур оголосили також в Одесі та області.

"У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур. Ще раз висловлюю свої щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких", - написав голова Одеської ОВА.

Очільник Дніпропетровської ОВА зазначив, що ніч в усіх містах і селах Дніпропетровщини 30 грудня минула без обстрілів, проте у місті оголошено День жалоби за жертвами обстрілу 29 грудня.

"Область "видихнула" після жаху, пережитого напередодні. Сьогодні у Дніпрі – день жалоби за тими, чиї життя обірвала учорашня ракетна атака по місту. Російські окупанти вбили 6 мирних мешканців", - написав він.