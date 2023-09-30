У Центрі близькосхідних досліджень вважають, що Росія ще остаточно не втратила Вірменію

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо питання, чи втратила остаточно Росія Вірменію. Ні, поки що ні. Хоча Вірменія останнім часом робить вже не якісь імітаційні кроки, а справді очевидні кроки, які спрямовані у бік від РФ. Це я визнаю. Однак Росія звісно може руками промосковської опозиції звалити Пашиняна (прем'єр-міністр Вірменії – ред.), використавши той стан, у якому зараз перебуває вірменський народ, щоб спрямувати гнів та фрустрацію вірмен на Кочаряна (Левон Кочарян, син колишнього президента Вірменії, який був затриманий під час протестів, спрямованих на повалення прем'єр-міністра Пашиняна). Це вони можуть зробити", - зазначив директор Центру близькосхідних досліджень.



Ігор Семиволос зауважив, що для таких дій треба мати достатні ресурси, організацію та чітке розуміння, що буде потім – але цього всього, на щастя, у них немає.