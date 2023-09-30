У Центрі близькосхідних досліджень вважають, що Росія ще остаточно не втратила Вірменію
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що попри рух Єревана від Москви, Росія може руками промосковської опозиції звалити прем'єр-міністра Пашиняна
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо питання, чи втратила остаточно Росія Вірменію. Ні, поки що ні. Хоча Вірменія останнім часом робить вже не якісь імітаційні кроки, а справді очевидні кроки, які спрямовані у бік від РФ. Це я визнаю. Однак Росія звісно може руками промосковської опозиції звалити Пашиняна (прем'єр-міністр Вірменії – ред.), використавши той стан, у якому зараз перебуває вірменський народ, щоб спрямувати гнів та фрустрацію вірмен на Кочаряна (Левон Кочарян, син колишнього президента Вірменії, який був затриманий під час протестів, спрямованих на повалення прем'єр-міністра Пашиняна). Це вони можуть зробити", - зазначив директор Центру близькосхідних досліджень.
Ігор Семиволос зауважив, що для таких дій треба мати достатні ресурси, організацію та чітке розуміння, що буде потім – але цього всього, на щастя, у них немає.
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