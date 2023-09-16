Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Вірменії може статися військовий заколот, - ексголова оборонного штабу Нагорного Карабаху
Ексклюзив

У Вірменії може статися військовий заколот, - ексголова оборонного штабу Нагорного Карабаху

16 вересня, 2023 субота
17:28
Світ Вірменія

Ельхан Нурієв, член спілки Офіцерів України, голова оборонного штабу Нагорного Карабаху (1992-1993), розказав, що Росія перекидає вагнерівських бойовиків з Карабаху через Лачинський коридор до Вірменії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Предметом перестрілок на вірменсько-азербайджанському кордоні є те, що поки у тому регіоні перебуває Росія, звісно ні про яку стабільність говорити неможливо. Зараз йде витіснення Росії з регіону, що обов'язково і відбудеться. Крім того, і Вірменія зрозуміла, що розраховувати на можливості РФ немає сенсу. Що може бути поганого у такому випадку? У нас є інформація, і я б хотів, щоб наші вірменські друзі про це почули. Росія туди перекидає вагнерівських бойовиків, з Карабаху через Лачинський коридор. Інформація, яка нам надходить з Кавказу, свідчить про те, що у Вірменії може статися військовий заколот", - сказав ексголова оборонного штабу Нагорного Карабаху.

Ельхан Нурієв зауважив, що 60% громадян Вірменії на боці демократично обраного прем'єр-міністра пана Пашиняна.

"Росія не хоче піти з регіону, а хоче тримати ці країни. Тобто Грузію, де проросійська влада, а в Азербайджані та Вірменії зробити такі речі. Вірменія не така велика країна, всього 36 тис. кв. км, як середньостатистична область України. До того ж на території Вірменії офіційно перебувають російські війська, також РФ озброїла бойовиків у Нагірному Карабасі. Я майже впевнений у тому, що будуть намагання зробити заколот. А якщо Вірменія з Азербайджаном домовляться, то Росії нема за що там триматися", - підсумував Нурієв.

Конфлікт щодо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, з кінця 1980-х років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірнокарабаською Республікою, це відбувалось за підтримки Вірменії.

Під час збройного конфлікту 1988-1994 років у сепаратистському регіоні загинуло 30 тисяч людей. Нагірний Карабах і кілька прилеглих районів Азербайджану перейшли під контроль вірменських збройних сил. В результаті сотні тисяч людей, переважно етнічні азербайджанці, стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

У листопаді 2020 року, після чергового загострення ситуації, Азербайджан взяв під контроль райони навколо Нагірного Карабаху та символічне місто Шуша (Шуші). На наступний день після захоплення Шуші прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін підписали мирну угоду про припинення війни в регіоні.

За умовами договору за Вірменією і Азербайджаном закріплені території, на яких перебували війська на момент підписання документа. Уздовж лінії зіткнення розгорнуто російську миротворчу місію.

З того часу в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

14 травня Азербайджан і Вірменія погодилися вжити подальших заходів для делімітації кордону. Сторони підтвердили своє визнання так званої Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км). Точна делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.

22 травня президент Азербайджану Ільхам Алієв під час пресконференції у Литві заявив, що підписання мирної угоди між країнами неминуче. Глава держави висловив сподівання, що це принесе мир на Кавказ і зазначив, що хоча території Азербайджану знаходилися під окупацією майже 30 років, країна готова до мирної угоди. Натомість на перемовинах з Алієвим прем'єр Вірменії Нікол Пашинян офіційно погодився визнати територію Нагірного Карабаху суверенними землями Азербайджану. Зі свого боку азербайджанська сторона гарантує дотримання прав і свобод вірменської національної меншини.

Ці домовленості передбачають припинення існування не визнаної у світі "Нагірнокарабаської Республіки" та її "органів влади". Домовленості Пашиняна й Алієва були досягнені без участі Кремля й здатні покласти край багаторічному кровопролиттю й напруженню у Карабасі. Посередниками виступили країни Євросоюзу та США.

29 травня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.

5 червня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Азербайджан й Вірменія можуть вже до кінця цього року укласти мирну угоду.

1 вересня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах своїх територій уздовж спільного кордону на північний захід від Нагірного Карабаху.

9 вересня у невизнаному Нагірному Карабаху відбулися так звані президентські вибори. Україна заявила, що засуджує їхнє проведення та не визнає результати.

14 вересня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю Politico заявив, що миротворці РФ провалили свою місію в Нагірному Карабасі.

Росія
Грузія
Азербайджан
російська армія
Вірменія
Нагірний Карабах
військовий переворот
Вагнергейт
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
16 вересня, 2023 субота
Нестора Шуфрича затримали. Але затримання і вирок, який вступив у законну силу, не синоніми
Антонівський міст
16 вересня, 2023 субота
ЗСУ форсують Дніпро на Херсонщині, у росіян немає ресурсів щоби завадити цьому, – ISW
Карта бойових дій Бахмут
14 вересня, 2023 четвер
"Ситуація дуже динамічна": у DeepState прокоментували зміни на лінії фронту
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 вересня
18:33
За останні 2,5 місяців вартість екологічних збитків від війни зросла майже на $1,5 млрд, - Міндовкілля
18:24
Ексклюзив
військові
Халяльна та кошерна їжа можуть з'явитися в армії, - головний по закупівлях МОУ
18:23
поле, пшениця, зерно
У Німеччині назвали правильним кроком скасування ембарго на експорт українського зерна
18:21
Ексклюзив
путін чубайс
Путін згадав про Чубайса невипадково, - Фейгін
18:19
Російські військові
За півтора року великої війни з Україною Росія витратила близько $167,3 млрд, - Forbes
18:08
Ексклюзив
діти, війна
На лінії фронту неповнолітні іноді евакуюються самостійно, - правозахисниця Касьянова
18:06
OPINION
Сергій Громенко
Як українці навчатимуть росіян їхній історії
18:04
гаряча лінія
Мінохорони здоров'я створило гарячу лінію для поранених військових
18:01
Інтерв’ю
Арсен Жумаділов
Як Арсен Жумаділов планує змінити систему забезпечення армії. Велика розмова "Еспресо"
17:46
Марсохід
Експеримент на Марсі довів, що з його атмосфери можна видобути кисень, - NASA
17:44
Оновлено
мітинг під КМДА
"Гроші на ЗСУ!" На вході до мерій Києва та Одеси пройшли мітинги проти надмірних витрат на "бруківку"
17:39
Крим
РФ перетворює цивільні лікарні на військові госпіталі в окупованому Криму, - Нацспротив
17:29
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
Рош га-Шана в Умані: скільки іноземців приїхало, як реагують на повітряну тривогу, що робить поліція України та Ізраїлю
17:14
Оновлено
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині: поранено жінку
17:01
Дім за склом
Стрічка українського режисера Дроня "Дім за склом" увійшла до конкурсної програми Варшавського міжнародного кінофестивалю
17:00
Ексклюзив
US Department of Defense
Настав час для постачання Україні F-16 і ATACMS, - дипломат Брайза
16:49
поліція затримала сутенера
Продавав послуги 6 жінок та неповнолітньої: на Житомирщині схопили сутенера
16:34
Верховний Суд заборонив забудову землі Університету Карпенка-Карого
16:07
Аеродром Гостомель
ГУР: у боях за Гостомельський аеропорт РФ втратила близько 200 елітних фахівців із захоплення летовищ
16:04
OPINION
Вадим Денисенко
Ритуальне убивство умовного Чубайса
15:56
Оновлено
Харківщина
Росіяни обстріляли Козачу Лопань та Куп'янський район на Харківщині: 2 загиблих, 2 поранених
15:47
Крим
У Криму окупаційна влада РФ продає на аукціонах приватне майно українців
15:43
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росія завдала 5 ракетних ударів по Харкову: поранено п'ятеро людей
15:30
Огляд
Олександр Усик
Усик - Ф'юрі, українець і Формула-1, збірна України і Євро-2024: головні новини українського спорту за тиждень
15:17
зарплата
Мінекономіки ухвалило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року
15:07
російські автомобільні номери
Польща з 17 вересня забороняє вʼїзд на авто з російськими номерами
15:05
Олександр Павлій
У 47-мої бригади "Маґура" новий командир, - ЗМІ
15:05
гроші
"Живемо, як у 90-ті", - у міській раді Маріуполя розповіли про ситуацію із зарплатами в місті
14:56
Ексклюзив
російський військовий корабель
У Силах оборони зазначили, що ворог цього дня досить цікаво розмістив корабельне угруповання
14:54
дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці дрона по Бєлгородській області
14:50
долар валюта обмін
НБУ дозволив банкам продавати більше валютної готівки, а населення зможе частіше оплачувати лікування за кордоном
14:47
"Запорожець за Дунаєм"
Національна оперета України відкрила новий 89-й театральний сезон
14:18
Одещина
Росія 118 разів атакувала українські порти після виходу із зернової угоди
14:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки коштує долар та євро
14:07
OPINION
Віталій Бала
Мобілізація від влади: ініціативи не витримують критики
14:00
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Путін
Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою
13:57
зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка
Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів
13:24
Ексклюзив
Марк Фейгін
Фейгін: Удари по території РФ та окупованому Криму ведуть до обнуління сенсу так званого СВО
13:04
Михайло Подоляк
Подоляк назвав причини, чому Росія прагне "переговорів"
13:01
Ексклюзив
Георгій Гонгадзе
Роковини викрадення Георгія Гонгадзе: у Києві вшанували пам'ять журналіста та медійників, загиблих у війні з Росією
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV