У Вірменії може статися військовий заколот, - ексголова оборонного штабу Нагорного Карабаху

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Предметом перестрілок на вірменсько-азербайджанському кордоні є те, що поки у тому регіоні перебуває Росія, звісно ні про яку стабільність говорити неможливо. Зараз йде витіснення Росії з регіону, що обов'язково і відбудеться. Крім того, і Вірменія зрозуміла, що розраховувати на можливості РФ немає сенсу. Що може бути поганого у такому випадку? У нас є інформація, і я б хотів, щоб наші вірменські друзі про це почули. Росія туди перекидає вагнерівських бойовиків, з Карабаху через Лачинський коридор. Інформація, яка нам надходить з Кавказу, свідчить про те, що у Вірменії може статися військовий заколот", - сказав ексголова оборонного штабу Нагорного Карабаху.

Ельхан Нурієв зауважив, що 60% громадян Вірменії на боці демократично обраного прем'єр-міністра пана Пашиняна.

"Росія не хоче піти з регіону, а хоче тримати ці країни. Тобто Грузію, де проросійська влада, а в Азербайджані та Вірменії зробити такі речі. Вірменія не така велика країна, всього 36 тис. кв. км, як середньостатистична область України. До того ж на території Вірменії офіційно перебувають російські війська, також РФ озброїла бойовиків у Нагірному Карабасі. Я майже впевнений у тому, що будуть намагання зробити заколот. А якщо Вірменія з Азербайджаном домовляться, то Росії нема за що там триматися", - підсумував Нурієв.

Конфлікт щодо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, з кінця 1980-х років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірнокарабаською Республікою, це відбувалось за підтримки Вірменії.

Під час збройного конфлікту 1988-1994 років у сепаратистському регіоні загинуло 30 тисяч людей. Нагірний Карабах і кілька прилеглих районів Азербайджану перейшли під контроль вірменських збройних сил. В результаті сотні тисяч людей, переважно етнічні азербайджанці, стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

У листопаді 2020 року, після чергового загострення ситуації, Азербайджан взяв під контроль райони навколо Нагірного Карабаху та символічне місто Шуша (Шуші). На наступний день після захоплення Шуші прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін підписали мирну угоду про припинення війни в регіоні.

За умовами договору за Вірменією і Азербайджаном закріплені території, на яких перебували війська на момент підписання документа. Уздовж лінії зіткнення розгорнуто російську миротворчу місію.

З того часу в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

14 травня Азербайджан і Вірменія погодилися вжити подальших заходів для делімітації кордону. Сторони підтвердили своє визнання так званої Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км). Точна делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.

22 травня президент Азербайджану Ільхам Алієв під час пресконференції у Литві заявив, що підписання мирної угоди між країнами неминуче. Глава держави висловив сподівання, що це принесе мир на Кавказ і зазначив, що хоча території Азербайджану знаходилися під окупацією майже 30 років, країна готова до мирної угоди. Натомість на перемовинах з Алієвим прем'єр Вірменії Нікол Пашинян офіційно погодився визнати територію Нагірного Карабаху суверенними землями Азербайджану. Зі свого боку азербайджанська сторона гарантує дотримання прав і свобод вірменської національної меншини.

Ці домовленості передбачають припинення існування не визнаної у світі "Нагірнокарабаської Республіки" та її "органів влади". Домовленості Пашиняна й Алієва були досягнені без участі Кремля й здатні покласти край багаторічному кровопролиттю й напруженню у Карабасі. Посередниками виступили країни Євросоюзу та США.

29 травня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.

5 червня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Азербайджан й Вірменія можуть вже до кінця цього року укласти мирну угоду.

1 вересня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах своїх територій уздовж спільного кордону на північний захід від Нагірного Карабаху.

9 вересня у невизнаному Нагірному Карабаху відбулися так звані президентські вибори. Україна заявила, що засуджує їхнє проведення та не визнає результати.

14 вересня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю Politico заявив, що миротворці РФ провалили свою місію в Нагірному Карабасі.