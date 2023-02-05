У Туреччині заявили про арешт 15 можливих членів ІДІЛ, які "готували напади" на західні посольства
У Туреччині заявили про арешт 15 осіб, пов’язаних з "Ісламською державою", які "готували напад" на західні дипмісії; попри це, силовики не вважають, що існує підвищена терористична загроза для них
Про це повідомляє Bloomberg.
Зокрема додається, що затриманих підозрюють у тому, що вони готували напади на консульства Швеції та Нідерландів, а також немусульманські релігійні установи.
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Водночас очільник поліції Стамбула заявив, що зараз силовики не знайшли доказів чи планів, які б свідчили, що для дипмісій, церков та синагог у Стамбулі існує безпосередня загроза.
- Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today. Сам Палудан у коментарі шведським ЗМІ заявив, що збирається "щоп’ятниці" палити Коран перед посольством Туреччини, доки вона не припинить блокувати вступ Швеції до НАТО.
- 28 січня міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.
- 1 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, доки там можливі акції зі спалення священної для мусульман книги Корану.
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