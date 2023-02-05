Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема додається, що затриманих підозрюють у тому, що вони готували напади на консульства Швеції та Нідерландів, а також немусульманські релігійні установи.

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Водночас очільник поліції Стамбула заявив, що зараз силовики не знайшли доказів чи планів, які б свідчили, що для дипмісій, церков та синагог у Стамбулі існує безпосередня загроза.