У Великій Британії від штаму "Омікрон" померло вже 12 людей
У Великій Британії від штаму коронавірусу "Омікрон" померло 12 людей, ще 104 госпіталізовано з підтвердженим зараженням цим штамом
Про це повідомляє Independent.
У понеділок, 20 грудня, у Великій Британії підтвердили 12 смертей по всій країні внаслідок зараження штамом COVID-19 "Омікрон".
Також дані Агентства охорони здоров’я Великої Британії показують, що у лікарнях перебуває 104 людини із підтвердженим зараженням новим штамом.
У неділю, 19 грудня, у країні було зареєстровано близько 12133 нових випадків зараження "Омікроном", у результаті чого загальна кількість випадків у Великій Британії зросла до понад 37 тис.
Видання зазначає, що ці цифри, ймовірно, занижують справжні показники, оскільки не всі випадки COVID-19 перевіряються в лабораторіях, щоб з’ясувати, чи є вони варіантом "Омікрон".
Експерти урядової Науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій попереджають, що лише в Англії "Омікроном" заражаються сотні тисяч людей щодня.
- 13 грудня Велика Британія зафіксувала першу в світі смерть від штаму "Омікрон".
- Влада Великої Британії висловила припущення, що штамом коронавірусу "Омікрон" в країні заражається близько 200 тис. людей щодня.
- У суботу, 18 грудня, у Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через зростання захворюваності через зараження штамом "Омікрон".
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