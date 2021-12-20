У Великій Британії від штаму "Омікрон" померло вже 12 людей

Про це повідомляє Independent.



У понеділок, 20 грудня, у Великій Британії підтвердили 12 смертей по всій країні внаслідок зараження штамом COVID-19 "Омікрон".



Також дані Агентства охорони здоров’я Великої Британії показують, що у лікарнях перебуває 104 людини із підтвердженим зараженням новим штамом.



У неділю, 19 грудня, у країні було зареєстровано близько 12133 нових випадків зараження "Омікроном", у результаті чого загальна кількість випадків у Великій Британії зросла до понад 37 тис.



Видання зазначає, що ці цифри, ймовірно, занижують справжні показники, оскільки не всі випадки COVID-19 перевіряються в лабораторіях, щоб з’ясувати, чи є вони варіантом "Омікрон".



Експерти урядової Науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій попереджають, що лише в Англії "Омікроном" заражаються сотні тисяч людей щодня.

13 грудня Велика Британія зафіксувала першу в світі смерть від штаму "Омікрон".

Влада Великої Британії висловила припущення, що штамом коронавірусу "Омікрон" в країні заражається близько 200 тис. людей щодня.

У суботу, 18 грудня, у Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через зростання захворюваності через зараження штамом "Омікрон".