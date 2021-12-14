Влада Британії припустила, що "Омікрон" поширюється зі швидкістю близько 200 тис. заражень на день

Про це повідомляє Sky News.



Згідно з моделюванням Агентства охорони здоров’я Великої Британії, наразі "Омікрон" заражає близько 200 тис. людей на день.



Проте ці цифри відображають не кількість підтверджених заражень, а прогнози агентства, оскільки багато випадків захворювань протікають безсимптомно або мають настільки слабкі симптоми, що їх не перевіряють за допомогою тестів.



Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що новий штам зараз становить понад 20% випадків коронавірусу в державі.



Джавід також додав, що "Омікрон", який вважається набагато більш заразним, ніж попередні штами, становить понад 44% інфекцій у Лондоні, і очікується, що він стане домінуючим варіантом у столиці "у найближчі 48 годин".



"У Великій Британії зараз 4,713 підтверджених випадків захворювання "Омікрон", - зазначив Джавід.

Учора, 13 грудня, Велика Британія першою в світі зареєструвала смерть від штаму "Омікрон".

Раніше повідомлялось, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється з "феноменальною швидкістю" у Великій Британії та становить близько 40% усіх випадків заражень у Лондоні.

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