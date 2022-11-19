Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура У Відні відкрилася виставка сучасного мистецтва, де покажуть роботи 25 українських митців

У Відні відкрилася виставка сучасного мистецтва, де покажуть роботи 25 українських митців

19 листопада, 2022 субота
14:36
Культура У Відні відкрилася виставка сучасного мистецтва, де покажуть роботи 25 українських митців

У столиці Австрії Відні у п’ятницю, 18 листопада, відкрилась виставка сучасного українського мистецтва InSight of U, на якій представлені роботи 25 митців

Про це повідомило видання Укрінформ.

"Кожен учасник виставки має свій складний досвід війни та прагне показати світу, що переживає зараз Україна та українці, крізь призму власного бачення. Через культурний діалог ми доносимо, проти чого та за що бореться Україна", - заявила кураторка виставки, українська мисткиня Яна Гринів.

Зазначається, що відкриття виставки розпочалося з показу концерту на віолончелі на тлі розбомбленого Харкова. Далі протягом двох годин відбувались презентації, відео-, аудіо- та живі перформанси, виступи.

На виставці у галереї TAITH Contemporary представлені фотографія, живопис, перформанси, інсталяції, цифрове мистецтво, графіка, скульптура, поезія, а також три роботи українського генія Івана Марчука, присвячені війні в Україні.

Читайте також: Бенксі в Україні: що означають нові роботи культового художника

Також за словами Яни Гринів, InSight of U – це культурна платформа, яка включає як саму виставку сучасного українського мистецтва, так і арт-розмови та майстер-класи.

Так, протягом 19-20 листопада відбудеться шість майстер-класів, показ фотографії, відеопоказ, літературна зустріч. Всі зібрані кошти будуть передані на благодійність українській спілці YOUkraine з метою придбання машини швидкої допомоги для України.

  • 18 листопада стало відомо, що стрічка української режисерки "Клондайк" отримала нагороди в Греції та Туреччині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Світ
Австрія
війна з Росією
Читайте також:
літак НАТО
16 листопада, 2022 середа
Літак НАТО відстежив ракету, яка влучила по території Польщі, - CNN
Дмитро Пєсков
17 листопада, 2022 четвер
У Путіна заявили, що їм "важко взагалі уявити публічні переговори" з Україною
Хмельницька АЕС
16 листопада, 2022 середа
МАГАТЕ: На Хмельницькій АЕС зупинились обидва енергоблоки, на Рівненській - один
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.5
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
19 листопада
14:51
Михайло Мудрик та Олександр Сваток (ліворуч)
Дніпро-1 переміг Шахтар та зміцнив лідерство у чемпіонаті України
14:18
Алар Каріс
Президент Естонії: ЗСУ зможуть взимку продовжити контрнаступ, тому союзники мають посилити підтримку України
14:17
винищувачі
Російські літаки здійснили маневри над кораблями НАТО
14:07
OPINION
Валерій Пекар
Ця зима стане останньою для російської імперії
14:06
Ексклюзив
збита під Запоріжжям ворожа ракета із комплексу С-300
Масовані удари РФ по Україні треба схарактеризувати як воєнний злочин, - Піонтковський
13:55
Карім Бензема та Кіліан Мбаппе
Володар "Золотого м'яча" ризикує пропустити стартовий матч ЧС-2022
13:46
Ексклюзив
Метью Брайза
Росія перепрофілювала ЗРК С-300 для наземних атак, оскільки у неї закінчуються високоточні ракети класу "земля-земля", - дипломат Брайза
13:41
Володиимр Гаврилов
У Міноборони спрогнозували, коли ЗСУ повернуть Крим, та назвали імовірний час завершення війни
13:35
ВМС України
З російського полону повернули трьох морських піхотинців
13:14
Потяг до перемоги
До звільненого Херсону прибув перший від початку повномасштабного вторгнення пасажирський потяг
12:57
Алар Каріс
Захід не повинна лякати поразка Росії, - президент Естонії
12:39
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі прогриміли вибухи, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, загинула людина, 17 тис. споживачів залишилися без опалення
12:32
валюта доллар обмін валют
Курс валют на 19 листопада: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
12:29
мобілізація рф солдати орки
В ISW пояснили, які проблеми у РФ викличе нова хвиля мобілізації
12:16
морський дрон для України за $250 тис
Литовці зібрали $250 тисяч на другий морський дрон для України
12:04
OPINION
Данило Лубківський
Світ має готуватися до розвалу Росії
11:52
Українець Стаховський офіційно попрощався з тенісом на підсумковому турнірі ATP
11:31
окупанти танк
Витрати РФ на війну наступного року зростуть майже вдвічі, - британська розвідка
11:14
на фото: зернове судно
"Зернова угода": з Одеси за два дні вийшли ще 9 суден із 162 тис. тонн агропродукції
11:13
OPINION
Микола Княжицький
Кадирови і стрємоусови можуть бути лише примітивними гауляйтерами
10:47
Мінреінтеграції
Мінреінтеграції доставило понад 100 тонн продуктів маломобільним переселенцям
10:38
Елізабет Холмс
Засновницю Theranos Елізабет Холмс засудили до понад 11 років ув'язнення
10:20
Колаборанти Запоріжжя
СБУ викрила 11 колаборантів, що організовували псевдореферендуми на Запоріжжі
10:14
Ексклюзив
мобілізація рф
У Росії запланували загальну мобілізацію, - військовий експерт Попович
10:07
OPINION
Трегубов
Польський інцидент: дочекаймося результатів розслідування
09:58
Кім Чен Ин з дочкою
Кім Чен Ин вперше показав свою доньку під час запуску нової балістичної ракети
09:36
ЗСУ
Втрати окупантів в Україні склали понад 83 тис. військових
09:18
Іран
Відео: в Ірані поліція атакувала жінок в метро, що були без хіджабу
09:10
Ексклюзив
Співчутливі судді: як АП ВАКС рятує посадовців від тримання під вартою
08:46
Маріуполь
Маріупольці вишукуються в черги до банкоматів та пошти, безготівкового розрахунку в міста немає
08:37
Ексклюзив
карта Бахмут Соледар Покровське Курдюмівка
Біля Бахмута противник намагається піхотою штурмувати позиції ЗСУ: все завалено трупами ворога, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
08:18
Результат обстрілів Нікопольщини
Війська РФ скерували понад 60 снарядів по Нікопольщині: під вогнем цивільна інфраструктура
08:03
OPINION
Юрій Гудименко
Дипломатія – це не місце, куди скидають з політичної скелі людей, яких призначити нікуди
08:01
на фото: балкери
USAID виділило до $20 мільйонів для програми "Зерно з України"
08:00
Інтерв’ю
на фото: Іван Марунич
Іван Марунич: Під пісню "Пес Патрон" діти танцюють у бомбосховищах
07:44
ЗСУ
Захисники України уразили 12 місць зосередження військ РФ, знищено засіб їхньої ППО
07:26
окупанти в Мелітополі
Росіяни ведуть наступальні дії на трьох напрямках, однак ЗСУ відбили атаки в районах 6 населених пунктів
06:48
Рамзан Кадиров
Підлітків з Луганщини відправили до Чечні на "військово-патріотичне" виховання
06:04
Оновлено
Сахалін, Обвал будинку
У Росії на Сахаліні стався обвал багатоповерхового будинку. Є жертви
05:54
Дональд Трамп
Ілон Маск запустив голосування: чи варто розблокувати Трампа у твіттері
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV