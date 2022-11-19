У Відні відкрилася виставка сучасного мистецтва, де покажуть роботи 25 українських митців

Про це повідомило видання Укрінформ.

"Кожен учасник виставки має свій складний досвід війни та прагне показати світу, що переживає зараз Україна та українці, крізь призму власного бачення. Через культурний діалог ми доносимо, проти чого та за що бореться Україна", - заявила кураторка виставки, українська мисткиня Яна Гринів.

Зазначається, що відкриття виставки розпочалося з показу концерту на віолончелі на тлі розбомбленого Харкова. Далі протягом двох годин відбувались презентації, відео-, аудіо- та живі перформанси, виступи.

На виставці у галереї TAITH Contemporary представлені фотографія, живопис, перформанси, інсталяції, цифрове мистецтво, графіка, скульптура, поезія, а також три роботи українського генія Івана Марчука, присвячені війні в Україні.

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Також за словами Яни Гринів, InSight of U – це культурна платформа, яка включає як саму виставку сучасного українського мистецтва, так і арт-розмови та майстер-класи.

Так, протягом 19-20 листопада відбудеться шість майстер-класів, показ фотографії, відеопоказ, літературна зустріч. Всі зібрані кошти будуть передані на благодійність українській спілці YOUkraine з метою придбання машини швидкої допомоги для України.

18 листопада стало відомо, що стрічка української режисерки "Клондайк" отримала нагороди в Греції та Туреччині.

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