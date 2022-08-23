Про це повідомляє BoxingNews24.

"Ми підтвердили, що даємо Тайсону Ф’юрі та його команді час до 26 серпня, щоб надати письмове підтвердження щодо продовження або завершення кар'єри. Ми дали йому час, якого він заслуговує, щоб прийняти обґрунтоване рішення, на яке ми всі очікуємо цієї п’ятниці", - сказав президент WBC Маурісіо Сулейман.

Він припустив, що бій з українцем Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу може стати для британця вагомим аргументом для ухвалення остаточного рішення.

"Я думаю, що Ф'юрі сприйняв би об'єднання поясів як виклик, як мотивацію повернутися і довести, що він чемпіон. Гадаю, він із задоволенням розгляне цей варіант. Я вважаю, що бій Ф'юрі - Усик викличе величезний інтерес у всіх", - переконаний Сулейман.

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC. Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

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