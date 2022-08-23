У WBC нагадали Ф'юрі про ультиматум щодо чемпіонського титулу
Всесвітня боксерська рада нагадала британцю Тайсону Ф'юрі, що він має час до 26 серпня, аби визначитися чи захищатиме чемпіонський титул WBC
Про це повідомляє BoxingNews24.
"Ми підтвердили, що даємо Тайсону Ф’юрі та його команді час до 26 серпня, щоб надати письмове підтвердження щодо продовження або завершення кар'єри. Ми дали йому час, якого він заслуговує, щоб прийняти обґрунтоване рішення, на яке ми всі очікуємо цієї п’ятниці", - сказав президент WBC Маурісіо Сулейман.
Він припустив, що бій з українцем Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу може стати для британця вагомим аргументом для ухвалення остаточного рішення.
"Я думаю, що Ф'юрі сприйняв би об'єднання поясів як виклик, як мотивацію повернутися і довести, що він чемпіон. Гадаю, він із задоволенням розгляне цей варіант. Я вважаю, що бій Ф'юрі - Усик викличе величезний інтерес у всіх", - переконаний Сулейман.
Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC. Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.
- 13 серпня Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру та отримав від WBC два тижні, аби остаточно визначитися, чи захищатиме він чемпіонський титул.
- У ніч проти 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.
- Тайсон Ф'юрі прийняв виклик та пообіцяв відібрати чемпіонські пояси Олександра Усика.
- 22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.
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