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Огляд

У збірної новий тренер, сезон УПЛ завершено, Світоліна у чвертьфіналі "Ролан Гаррос" та заява Усика про Крим: огляд новин українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
10 червня, 2023 субота
10:13
Спорт Еліна Світоліна, теніс

З 3 по 9 червня в українському спорті трапилось чимало цікавих подій. Еспресо.TV підготував огляд найважливіших новин з футболу, боксу та тенісу

Футбол: Ребров - новий тренер збірної України, "Шахтар" звільнив тренера та кінець сезону УПЛ

Без сумнівів, що головною новиною за останній тиждень є призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з футболу.

Сергій Ребров підписав з Українською асоціацією футболу контракт на три роки - до 30 липня 2026 року та керуватиме національною командою у відбіркових циклах Євро-2024 та ЧС-2026.

Він замінив у збірній України в. о. головного тренера Руслана Ротаня, під керівництвом якого національна команда розпочала відбір Євро-2024 та програла у стартовому матчі Англії (0:2). 

Асистентами Сергія Реброва стануть іспанці Вісенте Гомес, Альберто Босх, Унаї Мельгоса та українці Гліб Платов та Рустам Худжамов.  

Вже 12 червня збірна України зіграє у Бремені товариський матч проти Німеччини.

У кваліфікацій Євро-2024 наша команда 16 червня зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.

Сергій Ребров

Фото: twitter.com/alainfcae

У минулий вікенд в Україні зіграли останній тур Прем'єр-ліги. 

"Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю", в якої також 67 балів, завдяки перевазі в особистих зустрічах (1:2, 3:0). "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.

"Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги. "Верес" (31) та "Інгулець" (31) зіграють в перехідних матчах за збереження місця у прем'єр-лізі з третьою та четвертю командами першої ліги — запорізьким МФК "Металург" та черкаським ЛНЗ.

Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.  

"Шахтар" став чемпіоном України в 14-те. "Дніпро-1" виграв срібло вперше в історії. Для "Зорі" бронза УПЛ виявилася четвертою.  

"Шахтар" зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. "Дніпро-1" вийшов у кваліфікацію ЛЧ, "Зоря" - Ліги Європи. "Динамо" та "Ворскла" боротимуться у Лізі конференцій.

Фото: upl.ua

9 червня головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч підтвердив хорватським ЗМІ, що більше не працює у донецькому клубі.

Йовічевіч сказав, що покинув "Шахтар". Від більш розгорнутого коментаря спеціаліст відмовився. Наразі він перебуває у Загребі.

За інформацією низки українських ЗМІ, власник "Шахтаря" Рінат Ахметов вирішив припинити співпрацю з тренерським штабом Ігоря Йовічевіча.

Клуб уже шукає нового головного тренера. Розглядаються кілька європейських фахівців та тренер "Зорі" Патрік ван Леувен.

Футбол TIME стверджує, що хорвата замінить нідерландець Патрік ван Леувен. За даними Романа Бебеха з "Бомбардира", контракт з Йовічевічем буде розірвано. 

Ігор Йовічевіч

Фото: Getty Images

Теніс: Світоліна у чвертьфіналі "Ролан Гаррос"

Еліна Світоліна продовжує приємно дивувати після декрету і поступово повертається у список найкращих тенісисток світу.

На тижні Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру "Ролан Гаррос", де на жаль поступилась другій ракетці світу Аріні Сабаленко з рахунком 4:6, 4:6.

Після матчу білоруска, яка виступає у Парижі у нейтральному статусі, демонстративно підійшла до сітки та очікувала, коли українка потисне їй руку. Але Світоліна робити цього не збиралась.

"Не знаю, чому Сабаленко чекала на мене біля сітки. Мені здається, що я досить чітко висловлювала свою позицію. Чи розігріла вона цим ситуацію на трибунах? На жаль, думаю, що так. Я не звертаю на це особливої ​​уваги. У мене є своя позиція, і я її дотримуюся. Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей", - сказала Світоліна, на адресу якої через відмову привітати суперницю почали свистіти вболівальники. 

Зараз Еліна Світоліна займає 192 позицію у рейтингу WTA. Проте очікується, що вже в оновленому рейтингу, який оприлюднять в понеділок, українка підніметься на 134 місце.

Еліна Світоліна, теніс

Фото: Getty Images

Бокс: Олександр Усик і заяви про Крим та росіян

Український боксер Олександр Усик впевнений, що ЗСУ зможуть деокупувати Крим.

"Я думаю, що повернуся. Я не думаю, я знаю, що ми повернемось до українського Сімферополя. Коли закінчиться війна? Якби я знав як і коли, то сказав би. Тяжко сказати. Я не знаю просто", - сказав Усик.

За словами боксера, росіяни - це хворі й невиліковні люди.

"Ворог каже, що б’є по військовій інфраструктурі – це все брехня. Я бачу, куди вони б’ють. Кожного дня ми бачимо, куди вони б’ють – по електростанціях, мостах, шпиталях. Це тероризм, по-іншому я не можу назвати такі дії. Коли ти це кожного дня чуєш, то якась внутрішня злість, гнів до тих людей, які роблять такі жахливі речі. При цьому, вони ще й кричать, що вони молодці, щось чи когось захищають. Це взагалі хворі люди, які, здається, невиліковні", - заявив Усик.

Олександр Усик

Фото: Getty Images

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