У жителів окупованого Мелітополя почнуть перевіряти телефони, - мер
Окупанти будуть перевіряти телефони жителів і виявляти з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Відомо, що з перших днів окупації Мелітополя та інших територій Запорізької області рашисти заблокували українських операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.
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"Якщо при "перевірці" телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці - "кримінальна відповідальність". Іншими словами, російські військові посадять людину "на підвал", - повідомив мер.
- 15 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці 4 тис. людей.
- Мер Мелітополя закликав жителів тимчасово окупованих територій виїжджати, у зв'язку з указом про воєнний стан на Запоріжжі та підготовки до мобілізації.
- 28 жовтня міський голова повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі оголосили про "автоматичне" громадянство РФ всіх жителів після 30 жовтня.
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