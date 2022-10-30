Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Відомо, що з перших днів окупації Мелітополя та інших територій Запорізької області рашисти заблокували українських операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.

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"Якщо при "перевірці" телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці - "кримінальна відповідальність". Іншими словами, російські військові посадять людину "на підвал", - повідомив мер.

15 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці 4 тис. людей.

Мер Мелітополя закликав жителів тимчасово окупованих територій виїжджати, у зв'язку з указом про воєнний стан на Запоріжжі та підготовки до мобілізації.

28 жовтня міський голова повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі оголосили про "автоматичне" громадянство РФ всіх жителів після 30 жовтня.

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