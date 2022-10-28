У Мелітополі окупанти оголосили, що з 30 жовтня жителі "автоматично стають" росіянами, - мер
Міський голова повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі оголосили про "автоматичне" громадянство РФ всіх жителів після 30 жовтня
Про це написав міський голова Іван Федоров.
"Місцеві гауляйтери Мелітополя анонсували, що з 30 жовтня всі мешканці, які проживають у захоплених населених пунктах Запорізької області, автоматично стають громадянами Росії", - пише Федоров.
Мер вважає, що ціль окупантів щодо таких висловлювань - залякування та примусова мобілізація жителів.
"Їм не вдалось нав’язати рашистські паспорти - люди масово відмовились брати в руки "вовчі квитки". Проте будь-які укази, пропаганда та намагання рашистів є нікчемними, як і вони самі й не мають жодних юридичних наслідків", - наголосив міський голова.
Жителі окупованих територій були й продовжують бути громадянами України, а ЗСУ роблять все, щоб звільнити їх від окупантів, додав Федоров.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.
- Воєнний стан, оголошений президентом РФ Владіміром Путіним на тимчасово окупованих територіях України, це "відчайдушна тактика", спрямована на встановлення контролю.
- Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що проблеми забезпечення усім необхідним мобілізованих російських військових Росія перенесе на анексовані регіони України, в яких диктатор Володимир Путін незаконно запровадив режим "воєнного стану".
- Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що Росія змусить українців на тимчасово окупованих територіях іти у так звані територіальні штаби, оскільки вона хоче на повну використати ресурси захоплених міст і сіл України.
- 15 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці 4 тис. людей.
- Мер Мелітополя закликав жителів тимчасово окупованих територій виїжджати, у зв'язку з указом про воєнний стан на Запоріжжі та підготовки до мобілізації.
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