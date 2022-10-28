У Мелітополі окупанти оголосили, що з 30 жовтня жителі "автоматично стають" росіянами, - мер

Про це написав міський голова Іван Федоров.

"Місцеві гауляйтери Мелітополя анонсували, що з 30 жовтня всі мешканці, які проживають у захоплених населених пунктах Запорізької області, автоматично стають громадянами Росії", - пише Федоров.

Мер вважає, що ціль окупантів щодо таких висловлювань - залякування та примусова мобілізація жителів.

"Їм не вдалось нав’язати рашистські паспорти - люди масово відмовились брати в руки "вовчі квитки". Проте будь-які укази, пропаганда та намагання рашистів є нікчемними, як і вони самі й не мають жодних юридичних наслідків", - наголосив міський голова.

Жителі окупованих територій були й продовжують бути громадянами України, а ЗСУ роблять все, щоб звільнити їх від окупантів, додав Федоров.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Воєнний стан, оголошений президентом РФ Владіміром Путіним на тимчасово окупованих територіях України, це "відчайдушна тактика", спрямована на встановлення контролю.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що проблеми забезпечення усім необхідним мобілізованих російських військових Росія перенесе на анексовані регіони України, в яких диктатор Володимир Путін незаконно запровадив режим "воєнного стану".

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що Росія змусить українців на тимчасово окупованих територіях іти у так звані територіальні штаби, оскільки вона хоче на повну використати ресурси захоплених міст і сіл України.

15 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці 4 тис. людей.

Мер Мелітополя закликав жителів тимчасово окупованих територій виїжджати, у зв'язку з указом про воєнний стан на Запоріжжі та підготовки до мобілізації.

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