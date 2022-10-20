Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Нікчемний указ Путіна про введення воєнного стану на тимчасово окупованих територіях це підготовка до мобілізації чоловіків як гарматного м’яса до лав російської армії. Мелітопольцям, як і жителям усіх тимчасово окупованих територій, потрібно терміново за будь-якої можливості виїжджати", - написав Федоров.

Мер наголосив, що російські загарбники можуть вламуватися зі зброєю у домівки жителів тимчасово окупованих територій та викрадатимуть чоловіків, аби відправити воювати проти України, а майно вилучатимуть для потреб армії.

"Закликаю всіх, а особливо чоловіків призовного віку, якнайшвидше евакуюватися з окупованих територій, щоб уникнути примусової мобілізації до ворожої армії. Зараз це зі складнощами, але можна зробити через Василівку, через тимчасово окупований Крим і через Новоазовськ", - додав Федоров.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Воєнний стан, оголошений президентом РФ Владіміром Путіним на тимчасово окупованих територіях України, це "відчайдушна тактика", спрямована на встановлення контролю.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що проблеми забезпечення усім необхідним мобілізованих російських військових Росія перенесе на анексовані регіони України, в яких диктатор Володимир Путін незаконно запровадив режим "воєнного стану".

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що Росія змусить українців на тимчасово окупованих територіях іти у так звані територіальні штаби, оскільки вона хоче на повну використати ресурси захоплених міст і сіл України.

15 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці 4 тис. людей.

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