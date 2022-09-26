Про це він розповів в етері Еспресо.

"Весь Маріуполь, ну мається на увазі, крім відверто українського прошарку, якого там не менше 30%, усі інші намагаються чіплятися за оцю надію, яку висловив Пушилін. Він сказав, що два-три роки з Маріуполя ніхто нікого не буде мобілізовувати. Такий собі самообман. Ні, повістки не вручають, однак виїзд, наприклад у бік України, чоловіків мобілізаційного віку фактично припинено. Не те щоб хапали за руки при виїзді з Маріуполя, ні. Але до Василівки вже не доїдеш. На одному з останніх блокпостів або біля Бердянська, або біля Токмака, тебе розвернуть і скажуть "їдь додому", - сказав Петро Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що наразі ускладнився виїзд маріупольців і в Росію, оскільки чоловіків призовного віку тримають у місті в так званому резерві.

"Так само потрохи ускладнюється виїзд у бік Росії, тобто намагаються тримати мобілізаційний резерв зараз у місті, активно розмов про це ведеться, але з наших інсайдів ми знаємо, що там давно все готово і чекають лише, коли буде команда. І немає ніякого сумніву, що в жовтні ми побачимо глобальну мобілізацію з Маріуполя. В принципі, по Ростову. Там є кілька пунктів утримання біженців, де мешкають маріупольські чоловіки, які поїхали за паспортами, оформлювати документи, ось там вже почали роздавати повістки усім тим, хто подав документи, навіть ще не отримавши російські документи на російське громадянство, там роздають повістки в армію", - сказав Петро Андрющенко.

Петро Андрющенко наголосив, що росіяни вимагають від влади країни мобілізовувати спочатку мешканців Донеччини та Луганщини, оскільки вони ж самі хотіли приєднатися до Російської Федерації, нехай тепер воюють за неї.

"У принципі, я вам скажу, що з російського боку це лунає достатньо потужно, і від пропагандистів, і від звичайних росіян, що першими мають бути мобілізовані саме мешканці Донецької й Луганської областей після цього референдуму, ну типу ви ж хотіли, тепер ідіть, захищайте країну. В цьому є певна логіка, мабуть, з точки зору росіян, але на жаль, ця логіка ще не дійшла до Маріуполя, я думаю, що як тільки люди побачать, що їх почнуть вивозити автобусами, зрозуміють, але вже буде пізно", - додав він.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Через поспіх та відсутність інструкторів мобілізовані в Росії опиняться на передовій в Україні після мінімальної підготовки.

Міністр інфраструктури України 2016–2019 рр Володимир Омелян вважає, що оголошена російським диктатором Володимиром Путіним мобілізація, зокрема й на тимчасово окупованих територіях, пришвидшить його кінець

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