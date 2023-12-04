Удари по інфраструктурі можуть початись будь-якого дня, - Ігнат

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вони, повірте, захочуть завдати нам якомога більшої шкоди. Нічого в їхній політиці не змінилося. Якщо вони ще не розпочали такі удари - вони можуть це зробити в будь-який інший день", - зазначив Ігнат, відповідаючи на питання щодо цьогорічних загроз масованого обстрілу енергосистеми України.

За його словами, для атак по енергетичній інфраструктурі України окупанти мають певний запас ракет, однак у меншій кількості, аніж минулого року.

Ігнат нагадав, що торік за 6 місяців атак на енергетику (з 9 вересня по 12 березня) по Україні було запущено приблизно 1100 крилатих ракет, з яких 750 вдалось збити українським захисникам. Ще 30% з арсеналу росіяни залишили собі в запасах, загальна кількість яких на вересень минулого року складала приблизно 1600 одиниць.

В ефірі телемарафону речник ПС ЗСУ також зазначив, що російські окупанти також можуть влаштувати провокації до Дня Збройних Сил України 6 грудня.



"Неодноразово вони (росіяни, - ред.) прив'язувалися до дат. Але я б не став робити градацію у датах, адже ворог може зробити це у будь-який момент. Ми усі будемо очікувати на 6-те (грудня, - ред.), а вдарять п'ятого чи сьомого. А, може, взагалі не вдарять, відкладуть на дальній період", - припустив Ігнат.