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Удари по інфраструктурі можуть початись будь-якого дня, - Ігнат

4 грудня, 2023 понедiлок
11:06
Війна з Росією Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни будуть діяти відповідно до свого стратегічного задуму, тож масовані обстріли енергетичної інфраструктури України можуть початися будь-якого дня

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вони, повірте, захочуть завдати нам якомога більшої шкоди. Нічого в їхній політиці не змінилося. Якщо вони ще не розпочали такі удари - вони можуть це зробити в будь-який інший день", - зазначив Ігнат, відповідаючи на питання щодо цьогорічних загроз масованого обстрілу енергосистеми України.

За його словами, для атак по енергетичній інфраструктурі України окупанти мають певний запас ракет, однак у меншій кількості, аніж минулого року.

Ігнат нагадав, що торік за 6 місяців атак на енергетику (з 9 вересня по 12 березня) по Україні було запущено приблизно 1100 крилатих ракет, з яких 750 вдалось збити українським захисникам. Ще 30% з арсеналу росіяни залишили собі в запасах, загальна кількість яких на вересень минулого року складала приблизно 1600 одиниць.

В ефірі телемарафону речник ПС ЗСУ також зазначив, що російські окупанти також можуть влаштувати провокації до Дня Збройних Сил України 6 грудня.

"Неодноразово вони (росіяни, - ред.) прив'язувалися до дат. Але я б не став робити градацію у датах, адже ворог може зробити це у будь-який момент. Ми усі будемо очікувати на 6-те (грудня, - ред.), а вдарять п'ятого чи сьомого. А, може, взагалі не вдарять, відкладуть на дальній період", - припустив Ігнат.

  • У листопаді повідомлялося, що РФ накопичила до 900 далекобійних високоточних ракет, які може застосувати для ударів по Україні взимку. Окупанти виготовляли до 100 штук на місяць.
  • 2 грудня президент України Володимир Зеленський закликав українців реагувати на сирени, особливо найближчими днями.
Україна
Росія
російська армія
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