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УЄФА назвала найкращого гравця матчу "Лейпциг" - "Шахтар" у Лізі чемпіонів

7 вересня, 2022 середа
03:59
Спорт Мар'ян Швед, Шахтар, Ліга чемпіонів

Український футболіст Мар'ян Швед визнаний найкращим гравцем матчу "Лейпциг" - "Шахтар" у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний twitter "Шахтаря".

Матч у Німеччині закінчився перемогою донецького "Шахтаря" з рахунком 4:1. Перед зустріччю букмекери вважали "Лейпциг" беззаперечним фаворитом і давали на виграш українців принизливий коефіцієнт 8,90.

Українець Мар'ян Швед провів на футбольному полі 62 хвилини та оформив дубль. За версією УЄФА, форвард став найкращим гравцем матчу.

Цього літа 25-річний вихованець львівських "Карпат" перейшов у "Шахтар" з бельгійського "Мехелена" за 1 млн євро. За свою кар'єру Швед також встиг пограти за іспанську "Севілью" і шотландський "Селтік".

Окрім німецького клубу суперниками "Шахтаря" по групі F є мадридський "Реал" та "Селтік", які у 1-му турі зіграли 3:0 на користь іспанців.

У наступному турі "Шахтар" зіграє проти "Селтіка". Матч відбудеться 14 вересня. 

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футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Лейпциг
УЄФА
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