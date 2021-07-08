УЄФА порушив проти збірної Англії справу через інцидент зі скандальним пенальті
УЄФА порушив дисциплінарну справу через поведінку вболівальників збірної Англії у Лондоні під час пенальті у ворота Данії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головна претензія Союзу європейських футбольних асоціацій стосується використання фанами лазерної указки. Під час виконання пенальті форвардом збірної Англії Гаррі Кейном один з фанатів на "Вемблі" світив у обличчя голкіперу команди Данії Касперу Шмейхелю.
Крім цього, УЄФА може покарати збірну Англії через використання піротехніки та зневажливу поведінку фанів під час виконання гімну Данії.
На 104-й хвилині півфіналу Євро-2020 арбітр з Нідерландів Данні Маккелі призначив пенальті після падіння Рахіма Стерлінга у боротьбі з Йоакімом Меле.
Гаррі Кейн не зміг переграти Каспера Шмейхеля з одинадцятиметрової позначки, проте миттєво зіграв на добиванні та приніс Англії перемогу 2:1.
- Нагадаємо, 7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи, де зустрінеться з Італією.
- Під час виконання Англією пенальті у півфінальному матчі Євро-2020, голкіперу збірної Данії Касперу Шмейхелю світили з трибун в обличчя лазерною указкою.
- Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд заявив, що суддя помилково призначив пенальті, який вивів Англію до фіналу Євро-2020.
- Колишній футболіст "Ліверпуля" Дітер Гаманн звинуватив вінгера збірної Англії Рахіма Стерлінга у симуляції.
- Сам Стерлінг заявив, що заробив "чистий" пенальті у півфіналі ЧЄ.
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