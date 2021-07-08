Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт УЄФА порушив проти збірної Англії справу через інцидент зі скандальним пенальті

УЄФА порушив проти збірної Англії справу через інцидент зі скандальним пенальті

8 липня, 2021 четвер
14:42
Спорт Англія - Данія

УЄФА порушив дисциплінарну справу через поведінку вболівальників збірної Англії у Лондоні під час пенальті у ворота Данії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.  

Головна претензія Союзу європейських футбольних асоціацій стосується використання фанами лазерної указки. Під час виконання пенальті форвардом збірної Англії Гаррі Кейном один з фанатів на "Вемблі" світив у обличчя голкіперу команди Данії Касперу Шмейхелю.

Крім цього, УЄФА може покарати збірну Англії через використання піротехніки та зневажливу поведінку фанів під час виконання гімну Данії.

На 104-й хвилині півфіналу Євро-2020 арбітр з Нідерландів Данні Маккелі призначив пенальті після падіння Рахіма Стерлінга у боротьбі з Йоакімом Меле. 

Гаррі Кейн не зміг переграти Каспера Шмейхеля з одинадцятиметрової позначки, проте миттєво зіграв на добиванні та приніс Англії перемогу 2:1. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
УЄФА
Євро-2020
чемпіонат Європи
Каспер Шмейхель
збірна Англії
збірна Данії
пенальті
дисциплінарна справа
Читайте також:
7 липня, 2021 середа
"Україна виконала всі зобов'язання, Росія не виконала нічого": Резніков розповів НАТО про саботаж росіянами врегулювання війни
Давид Арахамія
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
7 липня, 2021 середа
Карл, Маркс, Арахамія! Чому китайські гроші для Зеленського — це смерть для України?
Зеленський
7 липня, 2021 середа
Від Зеленського у Вільнюсі чекали конкретики щодо вступу до НАТО і ЄС, а він пропонує провести Євробаскет, - литовський журналіст
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.16
    Купівля 27.16
    Продаж 27.38
  • EUR
    Купівля 32.01
    Продаж 32.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
8 липня
15:07
ООС
На Донбасі під час обстрілу окупантів український військовий отримав кульове поранення
14:58
Міненерго ініціює створення "чорного списку" порушників на ринку електроенергії
14:49
У Житомирі невідомі розмістили на опорах ліній електропередач гомофобний плакат, - Денісова
14:46
Запустили літак: РФ влаштувала провокацію та зірвала пресконференцію лідерів Іспанії та Литви
14:36
АМКУ дозволив Мінінфраструктури фінансувати будівництво злітної смуги аеропорту "Дніпро"
14:23
Олексій Данілов
“Це нісенітниця. Що з людьми робити?”: Данілов пояснив, чому не закрили підприємства Фірташа
14:08
Окупанти "ДНР" виставили на аукціон конфіскований у переселенців будинок
13:55
Тампа Бей Лайтнінг, НХЛ
У НХЛ визначився володар Кубка Стенлі
13:52
Стрілянина в Голосіївському районі Києва: зловмиснику оголосили підозру у замаху на поліцейського
13:45
У окупованому Криму військові РФ провели танкові навчання на тлі Sea Breeze 2021
13:38
В МВС попередили про можливі перебої з видачею водійських посвідчень
13:30
Ігор Сліденко
НАЗК просить КСУ звільнити суддю Сліденка через неетичну поведінку
13:22
Україна відмовилася від електроенергії Білоруської АЕС, - прем'єрка Литви
13:02
В Антарктиді під льодовиками виявили активні озера
13:01
Дональд Трамп на шоу UFC
Трамп зібрався на бій Макгрегора до Лас-Вегаса
12:52
В офісі Київавтодору проводять обшук: КМДА називає це політичним тиском
12:37
ДБР
ДБР запустило гарячу лінію для повідомлень громадян про необґрунтовані активи посадовців
12:28
Серхіо Рамос
ПСЖ оголосив про перехід екскапітана "Реалу"
12:19
Білоруський опозиційний сайт перестав працювати
12:14
Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер (на передньому плані)
Ф'юрі заявив про бажання провести бій з Усиком
12:07
Гетманцев
Законопроєкт про зміни до Податкового кодексу не стосується підвищення податків, - Гетманцев
11:56
субсидія
Мінсоцполітики перерахувало 1,1 млрд грн на виплати житлових субсидій мешканцям регіонів
11:55
Судилище над генералом Павловським та керівництвом "Кузні на Рибальському" це свідомий підрив обороноздатності країни – "ЄС"
11:45
Каспер Шмейхель
Голкіперу збірної Данії під час скандального пенальті світили в очі лазерною указкою
11:37
Через необґрунтований штраф: Нова пошта подала до суду на Держпродспоживслужбу
11:36
Ірина Верещук
Верещук пообіцяла Шуфричу дати в зуби
11:14
Англія - Данія
Букмекери назвали фаворита фіналу Євро-2020
11:11
Багаті китайці, українські полонені та ляльководи львівської мерії – 5 книг про “живе” життя, яке відрізняється від реального
11:10
вакцина AstraZeneca
В Україні повністю вакцинували понад мільйон людей, - МОЗ
10:50
SkyUp з кінця липня запустить рейси з Києва на Мадейру
10:36
Рахім Стерлінг (праворуч)
Ганебне рішення: легенда "Ліверпуля" "знищив" Стерлінга за момент з пенальті у півфіналі Євро-2020
10:33
Спутник V
"Скажіть "ні" цим препаратам": у Франції закликали не визнавати російську та китайську вакцини
10:26
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Кременчука до Бердянська
10:06
ВМС США направили в Чорне море десантний корабель
ВМС США направили в Чорне море десантний корабель
09:58
Еспресо. Вибір читачів
Довгий список книг у номінації “Література для дорослих” представив Оргкомітет книжкової премії “Еспресо. Вибір читачів 2021” (третя частина)
09:52
Збірна України з пляжного футболу
В УАФ пояснили, чому не пустили збірну України на ЧС з пляжного футболу до Росії
09:42
вакцина
Польща вийшла на перше місце у світі за відсотками вакцинованого населення
09:35
НБУ почне штрафувати банки за неетичну поведінку з боржниками
09:19
Рахім Стерлінг та Сімон К'яер (праворуч)
Стерлінг прокоментував скандальний епізод з одинадцятиметровим у півфіналі Євро-2020
09:15
долар
Курс валют: долар і євро повернулися до зростання
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV