УЄФА порушив проти збірної Англії справу через інцидент зі скандальним пенальті

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головна претензія Союзу європейських футбольних асоціацій стосується використання фанами лазерної указки. Під час виконання пенальті форвардом збірної Англії Гаррі Кейном один з фанатів на "Вемблі" світив у обличчя голкіперу команди Данії Касперу Шмейхелю.

Крім цього, УЄФА може покарати збірну Англії через використання піротехніки та зневажливу поведінку фанів під час виконання гімну Данії.

На 104-й хвилині півфіналу Євро-2020 арбітр з Нідерландів Данні Маккелі призначив пенальті після падіння Рахіма Стерлінга у боротьбі з Йоакімом Меле.

Гаррі Кейн не зміг переграти Каспера Шмейхеля з одинадцятиметрової позначки, проте миттєво зіграв на добиванні та приніс Англії перемогу 2:1.

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