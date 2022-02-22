Угорщина, Австрія та Італія не підтримали жорсткі санкції ЄС проти РФ за визнання "Л/ДНР", - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників і дипломатів ЄС.



Європейський союз завершує узгодження санкцій проти Росії, які внесуть причетних до визнання "Л/ДНР" політиків і чиновників у чорні списки, заборонять торгівлю російськими державними облігаціями та обмежать імпорт і експорт із ОРДЛО. У ЄС заявили, що реагують "рішуче і швидко на незаконні дії Росії в тісній координації з міжнародними партнерами".



Однак не всі з 27 країн-членів блоку однаково ставляться до Росії, або надто сильно залежать від її газу, що може ускладнити прийняття санкцій. За словами чиновників, деякі країни, зокрема найближчі союзники Росії по блоку Австрія, Угорщина та Італія, надають перевагу більш обмеженим санкціям у відповідь на дії Путіна на сході України.



Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, чия країна залежить від російського газу заявив, що будь-які санкції не повинні включати обмеження на імпорт енергоносіїв.



Інші країни вимагають обговорення низки жорсткіших заходів щодо російського вторгнення в Україну. Країни Балтії, Центральної та Східної Європи наполягають, що жорсткі санкції мають бути запроваджені негайно, оскільки Росія вже демонструє військову агресію щодо України.





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