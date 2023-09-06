Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Україна - Англія: букмекери дали безнадійний прогноз на матч кваліфікації Євро-2024
Інфографіка

Україна - Англія: букмекери дали безнадійний прогноз на матч кваліфікації Євро-2024

6 вересня, 2023 середа
21:25
Спорт Збірна України, відбір Євро-2024

У суботу, 9 вересня, збірна України з футболу зіграє у Вроцлаві проти Англії у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що у збірної України фактично немає шансів на успіх у матчі проти Англії. На виграш нашої збірної дають коефіцієнт 8,30. Можливість нічиєю оцінюють у 4,60. Перемогу Англії - 1,46.

У суботу, 9 вересня, збірна України грає у Вроцлаві проти Англії у відборі Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - 19:00. 

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).    

Таблиця групи збірної України у відборі на Євро-2024

Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія, яка, крім українців, перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) та Північну Македонію (7:0). Італійці та македонці мають по 3 бали, мальтійці - 0. 

Кваліфікація Євро-2024: Турнірна таблиця групи збірної України після 4-го туру

Фото: flashscore


 
Україна
футбол
Збірна України
Англія
Євро-2024
Читайте також:
Віталій Буяльський
6 вересня, 2023 середа
У "Динамо" обрали нового капітана, - ЗМІ
винищувач F-16
5 вересня, 2023 вiвторок
У міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16: названо причину
Офіцер батальйону імені генерала Кульчицького Володимир Пастушок (позивний Пісня)
4 вересня, 2023 понедiлок
"Що взагалі в голові робиться?": Розповідь офіцера НГУ про полоненого льотчика РФ, який просив повернути йому іконки, після того, як розбомбив церкву
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.98
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 вересня
21:59
Куба
На боці РФ в Україні воюють жителі Куби, - InformNapalm
21:52
Рустем Умєров
Умєров назвав свій перший крок на посаді міністра оборони
21:25
Андрій Юсов
У ГУР заявили, що спецоперація України в Криму триває
21:23
Ексклюзив
Верховна Рада
Ймовірно, партія "Слуга народу" не подолає і 5% барʼєр на наступних виборах, - політолог Цибулько
20:56
Пентагон
США нададуть Україні пакет військової допомоги: до танків будуть боєприпаси зі збідненим ураном
20:55
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї закликав припинити будь-яку військову співпрацю з КНДР
20:36
Євросоюз
Суд ЄС погодив скасування санкцій проти російського бізнесмена Шульгіна
20:13
Ентоні Блінкен
США допомагатимуть Україні з лікуванням ментального здоров'я після завершення війни
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 560 дня війни: ССО знищили склад керованих ракет біля Бахмута, українці зможуть заробляти на викритті корупціонерів
19:49
Ексклюзив
Держсекретар США Блінкен у Києві
"Підходимо до критичного етапу війни": дипломат Огризко назвав причини візиту Блінкена до Києва
19:45
На фото: Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував два рішення щодо закону про декларування
19:35
вагнерівці, вагнер
Ексв'язні-"вагнерівці" розповіли про масові вбивства мирних жителів України, зокрема дітей
19:26
Ексклюзив
Рустем Умєров
"Ймовірно, Умєров встановить справедливість": нардеп Цимбалюк про відсутність екс-військкомів на фронті
19:19
ЗСУ наступ
ЗСУ уразили російський склад боєприпасів, 2 пункти управління та 3 артзасоби, - зведення Генштабу
19:03
Молдова
Молдова відмовилася платити "борги", виставлені російським Газпромом
18:54
Оновлено
росія обстріляла ринок у Костянтинівку
РФ ударила по ринку в Костянтинівці: 17 людей загинули, 32 поранено
18:49
Огляд
Юлія Федів
Юлія Федів: що відомо про кандидатку на посаду очільниці Мінкульту
18:40
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії відреагував на інцидент з імовірним падінням уламків російського дрона
18:34
Оновлено
На фото: Рустем Умєров
Парламент погодив призначення Рустема Умєрова новим міністром оборони
18:17
Ексклюзив
Президент Асоціації українських банків розповів, який курс долара очікувати українцям до кінця року
17:59
Сергій Сидорчук (ліворуч)
Transfermarkt повідомив, скільки "Динамо" заробило на трансфері капітана в Бельгію
17:52
Оновлено
Ентоні Блінкен та Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив із Блінкеном фінансову підтримку від США та захист енергетичної інфраструктури
17:47
Сергій Бубка
"Кампанія зі знищення репутації": Бубка відреагував на звинувачення у веденні бізнесу в "ДНР"
17:42
Moderna
Moderna заявила про ефективність її вакцини проти нового варіанту коронавірусу
17:36
Іран
Іран та Саудівська Аравія відновили дипломатичні відносини після 7-річної перерви
17:28
суддя Олексій Тандир
Судді Тандиру, обвинуваченому в смертельній ДТП із нацгвардійцем, продовжили арешт
17:18
"Жовта стрічка" запустила чат-бот для виявлення організаторів псевдовиборів на ТОТ
17:06
Ексклюзив
Карта. Бахмут_0609
Сили оборони заявили про успіх на Кліщіївському напрямку
17:03
На фото: Валерій Гнатенко та Олександр Юрченко
Нардепи Гнатенко і Юрченко пропонують розпустити місцеві ради там, де діють військові адміністрації, - законопроєкт
17:00
Жадан представив в Ужгороді та Львові збірку віршів "Скрипниківка"
16:57
Кіліан Мбаппе
Мбаппе заради тренувань з ПСЖ відмовився від космічних грошей
16:37
В Україні вийде друком книжка Сашка Дерманського та Тетяни Копитової про порятунок тварин під час війни
16:23
Жінки в армії
З 1 жовтня деякі категорії жінок мають стати на військовий облік: у Раді розповіли подробиці
16:18
Сергій Суровікін
У Держдумі РФ заявили, що Суровікіну знайшли нову "непогану посаду в СНД"
16:18
ПриватБанк
Справу екскерівників ПриватБанку про розкрадання перед націоналізацією передали до суду
16:12
Ексклюзив
окупанти
Окупанти активно перекидають підрозділи з Херсонщини в напрямку Запоріжжя, - волонтер Головня
16:10
Ексклюзив
знищені окупанти
Гауляйтер Балицький, повідомивши про "тактичний відступ" рашистів з Роботиного, зруйнував російську ІПСО, - Братчук
16:04
Оновлено
Помер український науковець Ігор Козловський, який пережив полон "ДНР"
16:00
інсулін
В окупованому Маріуполі людям, які не мають паспорта РФ, відмовляють у видачі інсуліну
15:52
На Сумщині та Харківщині на мінах підірвалися автомобілі: поранено 5 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV