Україна - Англія: букмекери дали безнадійний прогноз на матч кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що у збірної України фактично немає шансів на успіх у матчі проти Англії. На виграш нашої збірної дають коефіцієнт 8,30. Можливість нічиєю оцінюють у 4,60. Перемогу Англії - 1,46.

У суботу, 9 вересня, збірна України грає у Вроцлаві проти Англії у відборі Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - 19:00.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).

Таблиця групи збірної України у відборі на Євро-2024

Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія, яка, крім українців, перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) та Північну Македонію (7:0). Італійці та македонці мають по 3 бали, мальтійці - 0.

Фото: flashscore