Україна - Англія: де та коли дивитись матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні, 9 вересня, збірна України з футболу зіграє проти Англії у відборі на Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 5-му турі відбору на Євро-2024 збірна України грає у Вроцлаві проти Англії. Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - 19:00.
Букмекери вважають, що у збірної України фактично немає шансів на успіх у матчі проти Англії. На виграш нашої збірної дають коефіцієнт 8,70. Можливість нічиєю оцінюють у 4,75. Перемогу Англії - 1,44.
Євро-2024
Кваліфікація. 5-й тур
9 вересня
Україна - Англія
Вроцлав, "Тарчинскі Арена"
Початок - 19:00
Трансляція - Megogo
Еспресо проведе текстовий онлайн матчу
Збірна України у відборі на Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).
Таблиця групи збірної України у відборі на Євро-2024
Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія, яка, крім українців, перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) та Північну Македонію (7:0). Італійці та македонці мають по 3 бали, мальтійці - 0.
Фото: flashscore
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе