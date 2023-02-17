"Україна базує свою політику на повазі": Зеленський аносував важливу резолюцію в ООН

Про це Зеленський сказав у зверненні.

"Продовжу консолідувати й підтримку для ініціатив нашої держави в Генасамблеї ООН. Наступного тижня представимо важливу резолюцію, і сьогодні я представив її ключовий сенс, зокрема лідерам і главам урядів держав Карибської співдружності", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розвиває свою зовнішню політику на засадах поваги до інших учасників міжнародних відносин.

"Україна завжди базує свою зовнішню політику на повазі до всіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними й заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами. Такий наш принцип зустрічає розуміння в усіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля зі стабілізації міжнародних відносин", - сказав Зеленський.

Зеленський закликав представників країн Карибської співдружності підтримати Україну в ООН, зазначивши, що резолюція стосуватиметься досягнення миру і відновлення міжнародного права.

"Агресор завжди має програвати. Право завжди має домінувати. Правда завжди має ширитись світом. І кожна держава у світі – велика вона чи мала – повинна мати право на свою незалежність і на повагу всіх інших до цієї незалежності. Такі – принципи України. Такі, я знаю, і ваші принципи. Я дякую вам за те, що ви – на стороні права. Я дякую вам за те, що ви прагнете дати своєму регіону і світу стабільність. Але справжня стабільність можлива лише тоді, коли ми всі разом захищаємо світ від державного бандитизму. Тому я запрошую вас до більшої співпраці! Ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеохоплюючого, справедливого і сталого миру в Україні, а отже, й відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ваші голоси – мають значення! Мир є цінністю, про яку треба дбати разом!" - наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що РФ упаде цьогоріч і закликав надати Україні більше зброї та зробити це швидше.