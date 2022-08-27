Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".

"Життя вже ніколи не буде таким, як до початку війни. Життя вже ніколи не буде таким, як до 24 лютого. Тому що у нас не півроку війни, у нас 8,5 року війни. За ці 8,5 року Україна змінилася кардинально", – зазначив Порошенко.

На його думку, українці – це нація, для якої дух свободи та демократії не є порожнім звуком. Саме тому цей народ ще здивує світ, а Україна стане європейською державою. Так станеться і тому, що українці вже звикли дивувати світ з 2014 року. Саме тоді, вважає Порошенко, почалося будівництво справжньої європейської України.

"Так от якою буде Україна? Україна буде європейською державою, Україна буде членом НАТО, Україна буде відповідальною державою, але для цього нам треба пройти величезні випробування", – констатує Петро Порошенко.

Також він упевнений, що нічого не знищить Україну та її народ. Ми щодня чуємо вибухи ракет та постріли артилерії, а тому нас неможливо залякати, і ніщо не зламає нашу волю.

Петро Порошенко закликав об’єднати усі зусилля та ресурси заради перемоги і підтримки ЗСУ.

"У нас є один пріоритет- перемога, контрнаступ, всі зусилля Збройним Силам, які були створені – не відновлені, а створені зусиллями українського народу. Перший пріоритет – боєприпаси для артилерії, все що можемо, ні про що інше не думайте", – підсумував він.