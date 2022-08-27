English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Україна буде європейською державою і членом НАТО, нас неможливо ні залякати, ні знищити, - Порошенко

Україна буде європейською державою і членом НАТО, нас неможливо ні залякати, ні знищити, - Порошенко

27 серпня, 2022 субота
12:12
війна з Росією Петро Порошенко, 5 канал

Петро Порошенко наголосив, що Україна буде європейською державою і членом НАТО. Він підкреслив, що її неможливо ні залякати, ні знищити

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".

"Життя вже ніколи не буде таким, як до початку війни. Життя вже ніколи не буде таким, як до 24 лютого. Тому що у нас не півроку війни, у нас 8,5 року війни. За ці 8,5 року Україна змінилася кардинально", – зазначив Порошенко.

На його думку, українці – це нація, для якої дух свободи та демократії не є порожнім звуком. Саме тому цей народ ще здивує світ, а Україна стане європейською державою. Так станеться і тому, що українці вже звикли дивувати світ з 2014 року. Саме тоді, вважає Порошенко, почалося будівництво справжньої європейської України.

"Так от якою буде Україна? Україна буде європейською державою, Україна буде членом НАТО, Україна буде відповідальною державою, але для цього нам треба пройти величезні випробування", – констатує Петро Порошенко.

Також він упевнений, що нічого не знищить Україну та її народ. Ми щодня чуємо вибухи ракет та постріли артилерії, а тому нас неможливо залякати, і ніщо не зламає нашу волю.

Петро Порошенко закликав об’єднати усі зусилля та ресурси заради перемоги і підтримки ЗСУ.

"У нас є один пріоритет- перемога, контрнаступ, всі зусилля Збройним Силам, які були створені – не відновлені, а створені зусиллями українського народу. Перший пріоритет – боєприпаси для артилерії, все що можемо, ні про що інше не думайте", – підсумував він.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Петро Порошенко
5 канал
Європейська солідарність
Читайте також:
Автор Роман Яворський
26 серпня, 2022 п'ятниця
Є-відрядження чи є-відпустка: тисячам військовозобов'язаних чоловіків дадуть право виїхати з України
на фото: Роман Костенко
26 серпня, 2022 п'ятниця
Якщо головною буде стратегія збереження життя, то ми ніколи не переможемо у цій війні – полковник Костенко
nasams
25 серпня, 2022 четвер
У новому пакеті військової допомоги від США є цікаві зразки озброєння, які спрямовані на посилення ударних можливостей та ППО, - Згурець
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 39.41
    Продаж 40.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
27 серпня
13:19
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
З портів України вийшли ще три судна із зерновою продукцією
13:02
"Динамо" - "Фенербахче", Ліга чемпіонів
Опубліковано календар матчів "Динамо" та "Дніпра-1" у єврокубках
12:45
на фото: Антитіла та Ед Ширан
Ед Ширан і гурт "Антитіла" розгорнули український стяг на концерті у Варшаві
12:43
Ворог обстріляв Сумщину, пошкоджено будівлі психоневрологічного інтернату
12:30
міномет
Треба більше зброї: генерал США вважає, що Україна може відкинути росіян до позицій 23 лютого
12:01
Чорнобаївка
Мінус два "смерчі" окупантів: у Чорнобаївці ЗСУ знищили техніку ворога
11:47
ЗСУ збили безпілотник
Зенітники Повітряних сил ЗСУ "приземлили" вертоліт і три безпілотники окупантів
11:46
Реал - Шахтар, Ліга чемпіонів
Оприлюднено календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
11:35
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Росіяни можуть влаштувати провокацію на ЗАЕС: відпрацьоване ядерне паливо використовується для "брудних" бомб, - експерт з атомної енергетики Желєзняк
11:32
Київ прапор україна
У 14 країнах світу близько 20 вулиць і площ назвали на честь України
11:28
Володимир Путін тримається за стіл під час зустрічі в Кремлі
"Хворий морально і фізично": в ГУР розповіли про стан здоров'я Путіна
11:22
Ексклюзив
Папа Римський
Теза у виступі Папи про "невинну" пропагандистку Дугіну - це свідома маніпуляція когось із папського оточення, - посол України у Ватикані Юраш
11:19
на фото: вибух у Криму
Окупанти приховують вибухи на військових об'єктах у Криму, — розвідка
10:58
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 серпня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
10:56
Російські хакери
У Чорногорії заявили про потужну кібератаку з боку РФ
10:41
на фото: корегувальних вогню
Надавав координати шкіл Миколаєва: СБУ затримала ворожого корегувальника
10:39
Ракети на борту крейсера "Москва"
В ГУР оцінили, скільки крилатих ракет залишилося у Росії
10:37
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
РФ заблокувала ключовий документ ООН щодо ядерної зброї: не сподобалась критика окупації ЗАЕС
10:22
українська артилерія
Розвідка Британії пояснила причину активізації обстрілів РФ на Донбасі
10:14
Ексклюзив
Ворог намагається відбити стратегічні висоти на Ізюмському напрямку, - заступник командира батальйону "Карпатська Січ" Сабій
10:04
окупанти
В українській розвідці спрогнозували, як розгортатимуться бойові дії восени та взимку
09:56
Оновлено
Харків
Російські війська завдали ракетний удар по центральній частині Харкова: є поранена
09:39
обстріл
Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину: є постраждалі
09:24
На Чернігівщині з річки витягли два російські танки з членами екіпажів
Українські військові знищили за добу 250 окупантів, - Генштаб ЗСУ
09:22
Ексклюзив
Мелітополь
ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці, - мер Мелітополя Федоров
09:05
на фото: зруйнований дім
Дніпропетровщину обстріляли 10 разів за ніч: є пошкодження, родини лишилися без світла
08:59
Андрій Проценко
Українець Проценко здобув золото "Діамантової ліги"
08:41
Інтерв’ю
У полоні в російських терористів люди перебувають у пеклі, але світ на це закриває очі – парамедик Тайра
08:38
Ілон Маск
Ілон Маск назвав божевіллям заклики відмовитися від атомної енергії
08:37
Микола Княжицький
Хто і чому атакує українську мову
08:09
Ворскла
УПЛ: розклад матчів та трансляцій 2 туру чемпіонату України
07:55
Джонні Депп
"Пірати Карибського моря": чи повернеться Джонні Депп до ролі Джека Горобця
07:38
Українські морпіхи ЗСУ
ЗСУ відбили наступ ворога на Харківщині та Донеччині, - Генштаб
07:03
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі ухвалив остаточне рішення щодо продовження кар'єри
06:25
Дмітрій Медведєв
"Відмови від НАТО недостатньо": Медведєв назвав умови припинення війни проти України
06:02
Жителі Херсонщини зривають підготовку загарбників до псевдореферендуму
"Референдуми" на окупованих землях України можуть не відбутись через партизан і розкол серед загарбників, - ISW
05:38
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
Російський удар по станції Чаплино має всі ознаки воєнного злочину, - Associated Press
05:14
Пол Аллен (зліва)
Найбільший в історії аукціон мистецтва. У США продадуть колекцію засновника Microsoft вартістю $1 млрд
04:50
Окупанти обстріляли селище Кам'янка на Запоріжжі
Росіяни обстріляли житлові будинки окупованої Кам'янки на Запоріжжі: загинули 5 людей, зокрема 2 дітей
04:27
залізниця Березине – Басарабяска
УЗ має намір відкрити залізничне сполучення ще на трьох переходах з країнами Європи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV