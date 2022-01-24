Україна дотрималася слова, а Путін - ні. Маємо стати поруч з нашим союзником, - лідер лейбористів Стармер про Будапештський меморандум

Про це йдеться у статті Кіра Стармера на The Telegraph.



"Коли Радянський Союз розпався, Велика Британія, Росія та США підписали урочисту угоду з Україною: в обмін на відмову від третього за величиною ядерного арсеналу у світі вона отримала гарантії безпеки та поваги до її незалежності. Україна дотрималась свого слова. Тепер наш час дотриматись свого", - пише Стармер.



За його словами, Україна дотрималася свого слова, а Володимир Путін - ні. Росія окупувала Крим, підтримала сепаратистів на Донбасі та зараз розташувала понад 100 тис. військових поблизу українського кордону, а також здійснювала неодноразові акти агресії, провокації та втручання у внутрішні справи України.



"Для західних політиків недостатньо говорити про важливість наших цінностей. Коли їх випробовують на міцність, ми повинні підтримати наших союзників", - наголосив лідер другої за чисельністю партії Великої Британії.



Він підкреслив, що ситуація на українському кордоні є спробою Путіна відновити російський силовий вплив і панування над частиною Європи, а це є прямою загрозою антиімперіалістичному принципу, що суверенні нації вільні обирати собі союзників та свій спосіб життя.



Стармер наголосив, що всі британські партії мають бути єдині у протистоянні російській агресії. Щоб дати відсіч РФ, на міжнародному рівні потрібен спільний підхід.



"Розбіжності всередині НАТО підбадьорили Путіна. Занадто довго опосередкованим меседжем Москві було те, що Путін може робити все що йому заманеться, а Захід нічого не зробить у відповідь", - заявив Стармер.



Лідер лейбористів підкреслив, що необхідно розв'язати проблему надмірної залежності Європи від постачання російських енергоносіїв.



"Ми повинні співпрацювати із союзниками, використовувати наші спільні ресурси, включно із санкціями, щоб продемонструвати Росії: її дії матимуть наслідки", - підсумував він.



Довідка: Будапештський меморандум - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну стане катастрофою для всього світу, і Лондон повністю стає на захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс закликала Володимира Путіна "відступити" від України, щоб уникнути величезної стратегічної помилки та наголосила, що "Росію в Україні чекає нова Чечня".

Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення Росії в Україну буде "болючою, насильницькою та кривавою справою" для РФ. Також він сказав, що дані розвідки мають похмуру інформацію щодо цього, але вторгнення ще не є неминучим.