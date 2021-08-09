Україна готова відбити атаки противника у разі повномасштабного вторгнення, - головнокомандувач ЗСУ

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає генштаб ЗСУ.

"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів, зокрема оперативних аеродромів", - заявив він.

За словами Залужного, з метою нарощування оперативних спроможностей органами військового управління сил оборони для управління об’єднаним угрупованням військ у ході виконання завдань з оборони визначених районів та об’єктів критичної інфраструктури з 9 по 13 серпня 2021 року одночасно на п‘яти загальновійськових полігонах та на острові Зміїний проводиться командо-штабне тренування з Командуванням Об’єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних Сил України із залученням підрозділів до практичних дій.

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