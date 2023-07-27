Про це заявив Гаврилов у коментарі Еспресо.

"Ми постійно збільшуємо наші спроможності для того, щоб знати, де знаходиться кожен корабель ворога. Ми над цим працюємо і розвиваємо інструменти, щоб уражати їх на різних дистанціях та за допомогою різних способів", - заявив заступник.

Він також зауважив, що це єдиний варіант, який може зупинити росіян. За словами Гаврилова, як тільки окупанти почнуть втрачати свої кораблі, вони дуже швидко зрозуміють, що це кінець.

"Коли вони почнуть втрачати кораблі, які зараз обстрілюють нас, то там дуже швидко зрозуміють, що це кінець. Ми зараз працюємо над цим завданням. Задача не проста, але абсолютно реалістична, і я думаю, що всі побачать результат", - додав Гаврилов.

Натомість, заступник міністра оборони відмовився розповідати про недоліки й про те, чого саме бракує Україні для оборони у Чорному морі.

"Я не буду говорити, що саме бракує. Ми працюємо над цим. Нехай ворог знає, що їх очікує, коли цей день наступить, і він не буде дуже добрим", - додав він.

РФ планує блокаду України

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.

24 липня стало відомо, що у Держдепі США на тлі обстрілів Одеси та дунайської інфраструктури вважають, що РФ готує операцію під чужим прапором у Чорному морі.

У вівторок, 25 липня, міністерство оборони Росії заявило про спробу Збройних Сил України атакувати безпілотними катерами патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у Чорному морі

Міністерство оборони Великої Британії 26 липня повідомило, що Чорноморський флот Росії змінив свою позицію з моменту виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи, і готується здійснити блокаду України.

Наступного дня аналітики Інституту вивчення війни пояснили, що посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності в Чорному морі не дасть змоги Москві можливості блокувати Україну, зокрема, через побоювання військової конфронтації з країнами НАТО в цьому регіоні.