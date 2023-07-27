Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російський Чорноморський флот посилює військову присутність в акваторії Чорного моря, ймовірно, маючи намір створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних суден, а також посилення контролю, зазначають експерти.

Як повідомили в українському військовому медіацентрі (Military Media Center) та міноборони Великої Британії, російські сили готують кораблі в Чорному морі, щоб "посилити блокаду України".

Military Media Center повідомив, що ЧФ РФ посилює бойові дії, підготовку своїх надводних сил та морської авіації.

При цьому в ISW зазначають, що російський Чорноморський флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, незважаючи на посилення заходів проти цивільних судів.

"Повна російська блокада України в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються попасти в Україну", - йдеться у звіті.

Так, малоймовірно, що РФ намагатиметься запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами в Чорноморському регіоні, включаючи членів НАТО Румунію, Болгарію та Туреччину.

На думку експертів Інституту вивчення війни, нинішні російські дії в Чорному морі, швидше за все, свідчать про те, що Кремль створює умови для обшуку цивільних та комерційних суден, водночас виступаючи за блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.

У заяві міноборони Британії йшлося про те, що російський корвет "Сергій Котов" патрулює судноплавний шлях між протокою Босфор та Одеською областю, і він може бути частиною оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, за оцінкою РФ, прямують до України.

Раніше, 20 липня, у міноборони РФ заявили, що їхні сили розглядатимуть усі судна, які прямують до України, як "потенційні перевізники військових вантажів"

Днями російське опозиційне видання "Астра" повідомило, що ФСБ РФ оголосила про обшук іноземного вантажного судна, що прямувало з Туреччини до Ростова-на-Дону, і скасувала його прохід через Керченську протоку.

ФСБшники заявили, що судно нібито могло доставляти вибухівку в Україну, оскільки у складі екіпажу корабля було 12 українців. Також російські спецслужби розповіли, що обшукуватимуть інші судна, які перетинають Керченську протоку.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює.

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі.

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою. У Military Media Center підтвердили, що Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря.

У США заявили, що Росія додатково замінувала підходи до українських портів і може атакувати цивільні кораблі. А у НАТО заявили, що члени Альянсу посилюють спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.