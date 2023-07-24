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Україна готує звіт про наслідки використання касетних боєприпасів США

24 липня, 2023 понедiлок
12:10
Світ касетні боєприпаси DPICM

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував, що цього тижня подасть Пентагону звіт про використані касетні боєприпаси DPICM, які США надали нашій країні

Про це інформує міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

Резніков відповів, що передасть документ: "ймовірно, в понеділок або вівторок", тобто 24 чи 25 липня.

"Ми повідомимо про наслідки цього використання (касетних боєприпасів, - ред.), тому я думаю, що наступного тижня я буду першим звітувати, і я поділюся з моїми партнерами в Пентагоні цими повідомленнями. Я сподіваюся, що вони будуть більш ефективними, ніж звичайні боєприпаси", - сказав український міністр.

До того, як звіт буде оприлюднений, Резніков не хотів вдаватися в подробиці, але сказав, що сподівається, що вони доведуть свою ефективність, особливо проти артилерійських установок, у боротьбі з батареями, а також проти бронетранспортерів, бойових машин піхоти та живій силі.

Також представник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що українські сили користуються касетними боєприпасами, які США дали їм проти Росії, належним чином й ефективно.

"Вони використовують їх належним чином. Вони використовують їх ефективно, і вони фактично впливають на російські оборонні формування і російські оборонні маневри", - сказав Кірбі.

Звіт є частиною угоди з Пентагоном про отримання касетних боєприпасів.

Постачання Україні DPICM було зумовлено низьким рівнем запасу стандартного унітарного 155-мм артилерійського снаряда, сказали США. Джейк Салліван, радник американського президента з національної безпеки, сказав, що це тимчасове постачання касетних боєприпасів.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року. 

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

12 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна була б беззахисною, якби Сполучені Штати не вирішили постачати їй касетні боєприпаси. 

Україна
Війна з Росією
Олексій Резніков
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