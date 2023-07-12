Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC.

"Запаси унітарних боєприпасів, а не касетних, у всьому світі та в Україні закінчувалися і були майже вичерпані. І тому важкий, але необхідний вибір дати їм касетні боєприпаси зводився до наступного: якщо ми цього не зробили, ми цього не зробимо, тоді у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, то вони будуть беззахисні", - йдеться у повідомленні.

Блінкен відкинув занепокоєння щодо того, що касетні боєприпаси, які поставляються США, можуть створювати смертельну небезпеку в Україні протягом багатьох років, викидаючи нерозірвані бомби.

"Кожен союзник, з яким я спілкувався, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо, коли ми це робимо", - сказав Блінкен.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.