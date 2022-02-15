Україна ініціює термінове засідання ТКГ через рішення Держдуми щодо можливого визнання Росією "Л/ДНР"

Про це йдеться у Telegram делегації.



"У зв'язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих Л/ДНР, делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу Росії", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визнання РФ так званих Л/ДНР "політичною катастрофою" і заявив, що це зупинить процес Мінських домовленостей

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що можливе визнання "Л/ДНР" з російської сторони є відкритою ескалацією.