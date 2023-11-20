Україна - Італія: букмекери дали прогноз на матч відбору Євро-2024
Букмекери вважають збірну Італії фаворитом вирішальної кваліфікаційної гри Євро-2024 проти України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори вважають збірну України аутсайдером матчу проти чинних чемпіонів Європи. На перемогу команди Сергія Реброва вони пропонують коефіцієнт 5,00 на нічию дають 3,75, а Італію вважають фаворитом - 1,73.
Який вигляд має турнірна таблиця перед грою Україна - Італія
Україна прийматиме Італію у німецькому місті Леверкузен. Матч розпочнеться о 21:45. Еспресо проведе текстовий онлайн зустрічі.
Перед вирішальною грою українці та італійці мають по 13 очок. Італія займає друге місце та випереджає команду Сергія Реброва завдяки перемозі в особистій зустрічі.
Англія з 19 балами достроково гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) шанси на вихід до фінальної частини турніру втратили.
Для того, аби напряму потрапити на ЧЄ збірній України необхідно перемагати Італію. Якщо наша національна команда фінішує в групі третьою, вона продовжить боротьбу за три путівки на Євро-2024 у плей-офф, де зіграють 12 команд з найкращим рейтингом у Лізі націй-2022/23. Там виступлять збірні, які не вийшли до фінальної частини чемпіонату Європи за підсумками групового раунду відбору.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині.
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
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