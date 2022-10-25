Україна може імпортувати електроенергію, але це можливо за певних умов, - радник Шмигаля з енергетики

Про це пише Главком з посиланням на радника глави уряду з питань енергетики Юрія Бойка.

"З технічної точки зору, мережі на кордоні з нашими західними сусідами повинні не лише мати можливість прийняти певні обсяги електроенергії, а й щоб була можливість передати її вглиб країни, де відбувається основне споживання. А це залежить від того, наскільки потужними та надійними будуть міжрегіональні зв’язки всередині нашої держави", – пояснив Бойко.

В Європі ціна на електроенергію вища, ніж в Україні, тому потрібно створити механізм фінансової компенсації різниці вартості між імпортною і внутрішньою кВт-годиною. Бойко каже, що інакше забезпечити імпорт буде вкрай важко.

"Не може ж бути так, що імпортер купить одну кВт-годину за 8 грн, а продасть її за 3 грн. Поки що йдуть дискусії, наскільки це доцільно робити та в який спосіб. Власна генерація сьогодні здатна забезпечити всі потреби споживачів, палива вистачає", – каже Бойко.

Радник Шмигаля повідомляє, що у разі гострої потреби короткотерміново можна активувати аварійну допомогу від ЄС.

"Аварійна допомога – це коли без комерційного контракту на експортно-імпортну операцію один системний оператор може попросити в іншого системного оператора (іншої держави, – ред.) надати йому певний обсяг електроенергії на певний проміжок доби. Це робиться у випадку виникнення раптових дефіцитів електроенергії в системі, які не можуть бути покриті власними потребами. Покриття дефіцитів здійснюється на підставі договорів між системними операторами суміжних країн", – додав Бойко.

Експортувати електрику Україна зможе не раніше весни через окупацію та зупинку Запорізької АЕС.

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