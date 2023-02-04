Україна може стати членом ЄС у 2029 році, - литовський політик Кубілюс

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Інтеграція України у Європейський Союз приносить не тільки економічну користь для обох сторін, а ще й несе достатньо великі геополітичні зміни на всій Європейській частині континенту. Початок переговорів буде означати, що з'являться нові інструменти: як виміряти прогрес України, як допомогти Україні, у яких місцях треба докладати зусиль для реформ. І якщо подивитися на наш досвід, досвід Центральної Європи, то Литві знадобилося три роки, щоб закінчити переговори, а для Польщі чотири роки", - розказав литовський політик.

Андрюс Кубілюс пояснив, що початок переговорів може дати відлік, коли Україна може стати членом Європейського Союзу.

"За нашими розрахунками й те, що записано у різних документах Європарламенту, якщо переговори починаються у цьому році, то цілком реально, що переговори й ратифікація усіх документів закінчаться до кінця цього десятиріччя. Тобто Україна може стати членом ЄС, скажімо, у 2029 році, і у такому випадку українські виборці встигнуть взяти участь у виборах 2029 року до Європарламенту. Це була б відповідь і лідерам країн ЄС, які ще скептично або дуже обережно ставляться до перспективи України стати членом ЄС. На мою думку, була б дуже велика помилка Європейського Союзу, якщо він не зміг би сконцентрувати політичну волю та дозволив би всьому процесу інтеграції тягнутися декілька десятиліть", - зауважив Кубілюс.