Про це під час включення в ефір Еспресо заявив експерт-міжнародник Євген Добряк.

"Ми фактично виконали всі сім рекомендацій Єврокомісії для того, щоб розпочати останню стадію перед вступом в ЄС. Це стадія переговорів. Станом на сьогодні, залишилась реформа Конституційного суду і питання щодо антикорупційної політики. Вони дуже болюче підіймались і щодо вступу в НАТО", - зазначив він.

Добряк додав, що ми повинні все це виконати - це наша стратегічна задача.

"Якщо ми це виконаємо, то розпочнемо в кінці року перемовини, і у нас є певні шанси стати членом ЄС в короткостроковій перспективі. Я думаю, ми приблизно за рік можемо стати членами ЄС. Якщо ми все виконаємо чітко, тут перепон немає", - підсумував експерт.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата:

завершити реформу добору суддів Конституційного суду;

продовжити судову реформу, включно з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя (ВРП) та провести добір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);

продовжити боротьбу з корупцією, призначити голів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ);

продовжити боротьбу з відмиванням коштів та правоохоронну реформу;

боротися із впливом олігархів;

привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

внести зміни в законодавство про національні меншини.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна налаштована вступити до Євросоюзу раніше, ніж до НАТО, і перемовини щодо членства планує розпочати до кінця поточного року.

19 червня за даними іноЗМІ стало відомо, що Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини.

4 липня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали спільну декларацію, у якій, зокрема, зазначається непохитна підтримка Іспанії щодо ініціативи України на вступ до ЄС та НАТО.

Цього ж дня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна та ще низка країн мають увійти в ЄС, щоб зменшити вплив РФ та Китаю.