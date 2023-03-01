Україна мусить завдавати ударів по території РФ, - військовий експерт Гетьман

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Україні не просто варто завдавати ударів по території РФ, ми мусимо це робити. Нам треба атакувати Москву та інші міста Росії. Не цивільні обʼєкти, а лише військові. Я дивуюсь дискусіям на цю тему. Росіяни вже рік знищують наші міста та села. Вони вбивають наших людей. Ми маємо відповідати їм тим же. Не вбивати росіян, а знищувати військову інфраструктуру, яку вони залучають у війні проти України", - пояснив Гетьман.



Експерт наголосив на важливості знищення військовоїʼ інфраструктури РФ



"Ми мусимо відповідати росіянам. Взяти до прикладу Ізраїль. Цю країну ніхто не атакував засобами, які виготовляють на заводах, які Ізраїль знищив. В Ізраїлі вирішили, що ці заводи можуть загрожувати у майбутньому і знищили їх. Теж саме стосується і нас. Не потрібно вагатись, а знищувати військову інфраструктуру РФ, що дозволить нам зменшити власні втрати", - додав він.

У ніч на 28 лютого у Росії в місті Туапсе, що в Краснодарському краї, сталася пожежа на нафтобазі Роснафти, місцеві жителі жалілися на вибухи.

Уранці 28 лютого у кількох регіонах Росії ефір телеканалів та радіостанцій було перервано повідомленням про загрозу ракетного удару.

28 лютого через появу невідомого літального об'єкта в радіусі 200 км навколо Санкт-Петербурга у РФ закрили повітряний простір.

Також 28 лютого у російській Республіці Адигея заявили про падіння невідомого літального апарата, який міноборони Росії пізніше назвало українським безпілотником.

28 лютого у Московській області в Росії в 10 метрах від об'єкта Газпрому впав безпілотник нібито українського виробництва.