Центр протидії дезінформації озвучили головний наратив Росії 16 листопада у телеграм.

У ЦПД відзначають, що реакція російської пропаганди на інцидент у Польщі була миттєвою. Російські ЗМІ одностайно заявили, що це Україна навмисно вдарила по території країни-члена НАТО, аби втягнути Альянс у війну проти Росії.

"Заяви польських ЗМІ та офіційних осіб про нібито падіння "російських" ракет у районі населеного пункту Пшеводув є навмисною провокацією з метою ескалації конфлікту", - заявили у міноборони Росії.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив імовірний удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.

Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що країна на боці Польщі, після падіння ракети, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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