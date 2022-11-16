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"Україна навмисно вдарила по території країни-члена НАТО": у ЦПД озвучили свіжий наратив російської пропаганди

16 листопада, 2022 середа
16:45
Світ Маргарита Сімоньян і Володимир Путін

Центр протидії дезінформації опублікував основний наратив, який 16 листопада просувають російські ЗМІ

Центр протидії дезінформації озвучили головний наратив Росії 16 листопада у телеграм.

У ЦПД відзначають, що реакція російської пропаганди на інцидент у Польщі була миттєвою. Російські ЗМІ одностайно заявили, що це Україна навмисно вдарила по території країни-члена НАТО, аби втягнути Альянс у війну проти Росії.

"Заяви польських ЗМІ та офіційних осіб про нібито падіння "російських" ракет у районі населеного пункту Пшеводув є навмисною провокацією з метою ескалації конфлікту", - заявили у міноборони Росії.

 

  • Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
  • Президент Польщі Анджей Дуда обговорив імовірний удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
  • 16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
  • Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.
  • Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну. 
  • Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
  • Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що країна на боці Польщі, після падіння ракети, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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