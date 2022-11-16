Угорщина висловила підтримку Польщі після падіння ракети
Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що країна на боці Польщі, після падіння ракети, внаслідок чого загинуло двоє людей
Про це написав у твіттері прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
"Нам потрібне спокійне та ретельне розслідування вибухів у Пшеводуві. Одне можна сказати точно: Угорщина твердо стоїть на боці Польщі", - пише Орбан.
Прем'єр-міністр наголосив, що вчора ввечері "висловив повну підтримку" польському колезі Матеушу Моравецькому.
- Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
- Президент Польщі Анджей Дуда обговорив імовірний удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
- 16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
- Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.
- Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.
- Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
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