"Україна - не Казахстан": Стефанішина про можливість військової інтервенції у випадку масових протестів

Про це вона сказала під час брифінгу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Журналісти запитали Стефанішину, що робить українська влада, щоб уникнути військової інтервенції з боку Росії, адже Україна стикається не тільки із військовою загрозою, а і з гібридною. Навели також приклад подій у Казахстані, коли внутрішні повстання можуть перерости у військову інтервенцію.

На це Стефанішина відповіла, що Україна проводить реформи, бореться з російською агресією і намагається її засудити. Крім того, в країні немає структур, які дозволили б такий сценарій.

"Україна проводить внутрішні реформи для збільшення сталості, у нас є потужна громадська платформа, є міцна єдність щодо засудження російської агресії проти України. Ми не є частиною ніякої пострадянської структури, яка б, як у випадку з Казахстаном, дозволила зовнішню військову інтервенцію і захоплення критичної інфраструктури", - відповіла віцепрем'єр-міністерка.

