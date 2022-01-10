"Україна - не Казахстан": Стефанішина про можливість військової інтервенції у випадку масових протестів
Віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина виключила можливість військової інтервенції за сценарієм Казахстану
Про це вона сказала під час брифінгу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Журналісти запитали Стефанішину, що робить українська влада, щоб уникнути військової інтервенції з боку Росії, адже Україна стикається не тільки із військовою загрозою, а і з гібридною. Навели також приклад подій у Казахстані, коли внутрішні повстання можуть перерости у військову інтервенцію.
На це Стефанішина відповіла, що Україна проводить реформи, бореться з російською агресією і намагається її засудити. Крім того, в країні немає структур, які дозволили б такий сценарій.
"Україна проводить внутрішні реформи для збільшення сталості, у нас є потужна громадська платформа, є міцна єдність щодо засудження російської агресії проти України. Ми не є частиною ніякої пострадянської структури, яка б, як у випадку з Казахстаном, дозволила зовнішню військову інтервенцію і захоплення критичної інфраструктури", - відповіла віцепрем'єр-міністерка.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- 10 січня після зустрічі зі Стефанішиною Столтенберг заявив, що переговори з РФ цього тижня не можуть повністю розв'язати європейську кризу безпеки, проте він сподівається, що вони почнуть процес запобігання військовому конфлікту. Стефанішина заявила, що обговорення "гарантій безпеки" РФ мають розпочатися з виведення військ Росії з України.
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