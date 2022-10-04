Про це розповіла посол України в США Оксани Маркарової в інтерв'ю CNN.

"Ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Дискусії зараз тривають", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет з дальністю польоту понад 100 км, Маркарова зазначила: "Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння".

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що Україна звернулася до США з проханням передати ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, які атакуватимуть ЗСУ.

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