Україна однією з перших отримає ліки від COVID-19, їх заброньовано у двох виробників, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що для України заброньовано ліки від COVID-19 у двох виробників
Про це Ляшко сказав на пресконференції в Харкові, передає "Укрінформ".
"Ми працюємо над тим, щоб поставити в Україну інноваційні препарати, які безпосередньо розроблені для лікування COVID-19, тобто прямої дії на коронавірус. У цю середу Кабінет міністрів України прийняв постанову, де в номенклатуру для закупівлі включено два препарати прямої дії. І в нас на завершальній стадії це підписання. Бронь для України є. Як тільки компанії будуть відвантажувати на продаж ці препарати, в Україну вони прийдуть одну з перших", - сказав Ляшко.
Міністр зазначив, що одним із виробників є компанія Pfizer - її препарат ще не має брендової назви і значиться як PF-07321332/ritonavir.
Інший виробник - компанія MSD. Її препарат "Молнупіравір" уже зареєстрований у Великій Британії.
"І Європейська медична агенція його також вже сьогодні зареєструвала", - додав Ляшко.
- Нагадаємо, раніше Україна придбала препарат "Ремдесивір" для лікування хворих на коронавірус.
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